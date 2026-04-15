Prima pagină » Știrile zilei » Bulgarii o duc mai bine decât noi. România s-a prăbușit pe ultimul loc la vânzările în retail din Uniunea Europeană

Vânzările cu amănuntul din Uniunea Europeană și-au continuat traiectoria de creștere în februarie, Spania depășind Germania și Italia față de anul precedent, deși fiind încă în urma piețelor mai dinamice din Franța și Portugalia. La polul opus se află țări precum România, Slovenia și Slovacia.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Mădălina Dinu
15 apr. 2026, 13:48, Economic

România a înregistrat cel mai abrupt declin al vânzărilor din retail din Uniunea Europeană în februarie, cu o scădere de 6,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, în contrast puternic cu evoluția Bulgariei, unde vânzările au crescut cu 7,3%. Diferența evidențiază dezechilibrele majore din consumul european, într-un moment în care, per ansamblu, retailul din UE continuă să crească, notează Modaes.com.

La nivelul Uniunii Europene, comerțul cu amănuntul a înregistrat o creștere de 1,7% în februarie comparativ cu aceeași lună a anului anterior, în linie cu zona euro, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu toate acestea, evoluția generală maschează diferențe semnificative între statele membre, România situându-se la polul opus față de economiile care înregistrează creșteri solide, precum Bulgaria sau Luxemburg.

Datele confirmă continuarea creșterii consumului la nivel european, însă într-un ritm mai moderat comparativ cu lunile anterioare: în ianuarie, vânzările retail au crescut cu 2,4% în UE, iar în decembrie 2025 cu 2%.

Pe segmente, comerțul non-alimentar (unde este inclusă și moda) a arătat o evoluție mai solidă. Vânzările din acest sector au crescut cu 2,3% în ritm anual în februarie, atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, peste media generală. Datele indică o rezistență mai bună a cheltuielilor discreționare față de consumul de bază, consolidând rolul produselor de îmbrăcăminte și echipament personal ca motor al retailului la început de 2026.

România, mai rău decât Slovenia și Slovacia

În sudul Europei, Portugalia rămâne cea mai puternică piață, cu o creștere de 4,7% față de anul anterior, în timp ce Franța a înregistrat un avans de 3,9%. Spania a crescut cu 2,0%, depășind Germania și Italia, care continuă să rămână în urmă, cu creșteri modeste de 0,6% și, respectiv, 0,3%.

La nivelul întregii Uniuni Europene, cele mai puternice creșteri s-au concentrat în piețe mai mici, precum Luxemburg, unde vânzările retail au fost cu 11,9% mai mari față de februarie 2025, Malta cu 11,4% și Bulgaria cu 7,3%, ceea ce reflectă o dinamică accentuată în economiile periferice.

În contrast, România conduce clasamentul scăderilor, cu un declin de 6,8%, urmată de Slovenia, cu 3,5%, și Slovacia, cu 2,4%, ceea ce evidențiază o evoluție inegală a consumului în interiorul Uniunii Europene.

