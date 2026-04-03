Prima pagină » Știrile zilei » Casa Albă cere 152 de milioane de dolari pentru redeschiderea închisorii Alcatraz

Casa Albă cere 152 de milioane de dolari pentru redeschiderea închisorii Alcatraz

Guvernul Statelor Unite ale Americii a introdus în propunerea de buget o cere de peste 150 de milioane de dolari pentru modernizarea închisorii Alcatraz cu scopul de a fi redeschisă.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
03 apr. 2026, 21:07, Știri externe

Solicitarea de 152 de milioane de dolari pentru închisoarea Alcatraz a fost introdusă în propunerea de buget  pentru anul fiscal 2027. Scopul este modernizarea penitenciarului pentru reintroducerea acestuia în circuitul centrelor de detenție active, notează Reuters

Fondurile ar urma să fie utilizate de Biroul Federal al Penitenciarelor pentru acoperirea costurilor inițiale de reconstrucție și modernizare, cu scopul de a transforma Alcatraz într-o „o închisoare securizată de ultimă generație”. 

Idea redeschiderii închisorii Alcatraz a fost lansat de președintele Trump care anunța în mai: „Solicit Biroului Penitenciarelor, împreună cu Departamentul de Justiție, FBI și Securitate Internă, să redeschidă un Alcatraz substanțial mărit și reconstruit care găzduiesc cei mai nemiloși și violenți infractori ai Americii”. 

Închisoarea a fost deschisă în 1934 și a fost considerată una dintre cele mai sigure închisori din SUA datorită amplasării sale pe o insulă, a apelor reci și a curenților puternici din jur. Printre cei mai notorii infractori care au fost încarcerați la Alcatraz se numără gangsterul Al Capone. 

Penitenciarul a fost închis în 1969 și transformată ulterior în obiectiv turistic administrat de Serviciul Parcurilor Naționale.

Recomandarea video

