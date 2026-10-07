Casa Albă îi ia apărarea lui Trump, după ce a declarat că Iranul ar putea „să distrugă” Los Angeles și San Diego

Remarca lui Donald Trump conform căreia Iranul ar putea „elimina” orașele Los Angeles și San Diego a stârnit reacții negative vehemente din partea politicienilor din California.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a condamnat comentariul făcut de Trump la un miting de campanie în Nebraska drept „deranjant și periculos”.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, le-a descris drept amenințări și o încercare de „a încuraja atacuri asupra vieților americane”.

Totuși, potrivit BBC, Casa Albă a precizat că Trump spunea că orașele americane ar fi fost amenințate de Iran dacă nu ar fi lansat un război acolo la începutul acestui an.

Atât Los Angeles, cât și San Diego găzduiesc instalații militare americane majore. Acestea includ porturi ale Marinei și baze ale Forțelor Aeriene.

„Este un preț mic de plătit pentru a menține lumea în siguranță, pentru a menține țara noastră în siguranță. Pot distruge un oraș. Să-i lase să distrugă Los Angeles-ul, să-i lase să distrugă San Diego-ul”, a declarat președintele SUA.

În dimineața următoare, declarația lui Trump a stârnit un val de reacții negative. Trump nu a răspuns încă declarațiilor făcute de liderii Californiei.

Într-o postare pe X, directorul de comunicare al Casei Albe, Stephen Cheung, a descris „panica media” cauzată de comentariile lui Trump ca fiind „neînrădăcinată în realitate”.

„El afirma clar că orașele americane ar fi fost amenințate dacă armele nucleare ale Iranului nu ar fi fost oprite”, a scris Cheung.

„America este mai în siguranță datorită președintelui. Iranul nu are arme nucleare, nici marină, nici forțe aeriene și nici bani”, a adăugat el.