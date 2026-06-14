Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic la ieșirea din țară a minorilor

Poliția de Frontieră Română a transmis, duminică, faptul că, în cazul deplasărilor în străinătate împreună cu minori, nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar.

„Verificarea existenței acestuia se realizează electronic de către polițiștii de frontieră. verificarea se va realiza în momentul efectuării controlului. Acest lucru contribuie la simplificarea formalităților și la reducerea numărului de documente pe care persoanele însoțitoare trebuie să le prezinte la trecerea frontierei”, au transmis autoritățile.

Totodată, „celelalte condiții legale privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori rămân neschimbate. Acestea cuprind inclusiv obligația prezentării, după caz, a declarației de acord a părinților, a hotărârilor judecătorești sau a altor documente prevăzute de legislația în vigoare”.