Cea mai lungă eclipsă de soare a secolului: când are loc și din ce țări va putea fi văzută

Lumea se pregătește să primească una dintre cele mai importante eclipse de soare totale ale deceniului. Va fi cea mai lungă dintre toate cele care se vor produce în secolul XXI. NASA a explicat că fenomenul va depăși durata obișnuită a unei eclipse de acest tip, fiind una dintre cele mai extinse din istoria recentă.

Când va avea loc această eclipsă solară

Pe 12 august 2026 va avea loc o eclipsă totală de soare. În timpul unei eclipse totale de soare, Luna trece între Pământ și Soare, acoperindu-l complet. Eclipsa va traversa Oceanul Arctic, Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, Portugalia și nordul Spaniei, scrie 20minutos.

În timpul eclipsei totale, Soarele poate fi privit fără protecție specială pentru ochi, precum ochelarii de eclipsă. Însă, în toate celelalte faze ale eclipsei, Soarele trebuie privit doar cu protecție adecvată.

Pe de altă parte, pe 2 august 2027 va avea loc cea mai lungă eclipsă de soare a acestui secol și va întuneca ziua pentru cel puțin 6 minute și 22 de secunde. Va fi vizibilă în centrul și nordul Spaniei.

Doar eclipsa din 11 iulie 1991, cu o durată de 7 minute și 2 secunde, a fost mai lungă. Aceasta a fost vizibilă în Mexic, America Centrală și o parte din America de Sud.

Următoarea va fi pe 26 ianuarie 2028, când se va produce o eclipsă inelară – cunoscută și ca „inel de foc” – vizibilă în sud-vest și în Insulele Baleare.

Evenimentul se va produce într-o perioadă în care Spania va trăi trei eclipse în doar trei ani.

Experții subliniază că acest fenomen oferă o oportunitate unică atât pentru publicul larg, cât și pentru comunitatea științifică. Se așteaptă ca mii de oameni din întreaga lume să vină în Spania pentru a asista la aceste evenimente astronomice.

Guvernul spaniol pregătește deja logistica necesară pentru a garanta o observație organizată și sigură. A fost lansat și un portal oficial cu hărți interactive, recomandări privind punctele de observare, orele exacte și informațiile esențiale pentru planificarea acestui moment istoric.