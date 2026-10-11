„Cea mai periculoasă tehnologie inventată vreodată”. Avertismentul lui Bill Gates și criticile la adresa lui Trump

„Domeniul în care probabil vom vedea cele mai dramatice evoluții în următorul an este cel al atacurilor cibernetice”, a declarat Gates, într-un interviu acordat duminică postului american ABC News, potrivit AFP.

Fondatorul Microsoft consideră că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, combinată cu lipsa unor reglementări suficient de stricte, creează oportunități fără precedent pentru persoanele care vor să utilizeze tehnologia în scopuri infracționale.

„Adevăratul pericol, în acest moment, nu este că inteligența artificială va scăpa de sub control. Trebuie să lucrăm și la această problemă, dar impactul major al unui asemenea scenariu este încă la câțiva ani distanță”, a explicat el.

„Oameni rău intenționați, fără mecanisme de siguranță și cu cele mai noi modele AI”

Gates a atras atenția că unele sisteme de inteligență artificială pot fi modificate astfel încât restricțiile introduse pentru prevenirea utilizărilor periculoase să fie eliminate.

În aceste condiții, instrumentele AI pot ajunge în mâinile unor persoane sau organizații care urmăresc să desfășoare atacuri informatice ori alte activități periculoase.

„În prezent, este permisă eliminarea tuturor acestor mecanisme de protecție. Așadar, atunci când ai oameni rău intenționați, fără mecanisme de siguranță, care folosesc cele mai noi modele, în special în domeniul cibernetic, vom avea multe surprize neplăcute în următorul an”, a avertizat miliardarul.

El a cerut restricții suplimentare pentru a împiedica utilizarea inteligenței artificiale în atacuri cibernetice și în activități legate de bioterorism.

Bill Gates îl contrazice pe Donald Trump: Companiile nu se pot controla singure

Declarațiile lui Gates reprezintă și o critică la adresa abordării susținute de președintele american Donald Trump, potrivit căreia autoreglementarea companiilor din industria inteligenței artificiale ar putea fi suficientă pentru prevenirea riscurilor.

Cofondatorul Microsoft consideră că această abordare nu oferă garanții adecvate pentru o tehnologie cu un potențial atât de mare.

„Ideea că, pentru cea mai periculoasă tehnologie inventată vreodată de oameni, ultimul cuvânt îl au doar companiile, iar acestea reprezintă singurul mecanism de control pe care îl are societatea… Este clar că nu facem suficient”, a afirmat Gates.

Acesta susține că responsabilitatea pentru limitarea riscurilor nu poate fi lăsată exclusiv în mâinile dezvoltatorilor de inteligență artificială.

Avertismente și despre locurile de muncă

Nu este prima dată când Bill Gates avertizează asupra consecințelor dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale.

Într-o intervenție publicată în luna august, miliardarul a susținut că societatea nu este suficient de pregătită pentru transformările provocate de această tehnologie, în special în ceea ce privește piața muncii.

Automatizarea unor activități și integrarea sistemelor AI în tot mai multe sectoare economice ar putea schimba profund modul în care oamenii lucrează și competențele solicitate de angajatori.

De această dată, însă, avertismentul său vizează un risc mult mai apropiat: folosirea inteligenței artificiale de către infractorii cibernetici înainte ca autoritățile să reușească să stabilească mecanisme eficiente de control.

În opinia lui Gates, următoarele 12 luni ar putea arăta cât de periculoasă poate deveni această combinație dintre modele AI tot mai performante și eliminarea restricțiilor de siguranță.