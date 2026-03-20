Prima pagină » Știrile zilei » Cel mai bătrân om din lume, descoperit într-un azil din Brazilia. Fumează, bea cafea și doarme în șezut

O inspecție la azilul de bătrâni a dezvăluit că rezidentul Luiz Carlos dos Santos are 118 ani.
Sorina Matei
20 mart. 2026, 21:23, Life-Inedit

Într-un azil de bătrâni din Brazilia, un bărbat tăcut, care se pare că a trăit neobservat până la vârsta de 118 ani, a devenit cel mai bătrân om în viață din lume. El trăiește o viață simplă și solitară – și, evident, mult mai mult decât toți ceilalți, relatează presa internațională.

Cartea recordurilor, bazată pe mai multe documente istorice, a confirmat data nașterii lui Luis Carlos dos Santos: 15 februarie 1908. Până acum, recordul aparținea oficial lui Ethel Catherham din Marea Britanie, în vârstă de 116 ani.

Doar grație postărilor pe rețelele de socializare, organizația RankBrasil, un fel de Carte Guinness a Braziliei, a început să verifice azilul de bătrâni din micul municipiu Eloi Mendes.

Conform raportului, certificatul de naștere, permisul de muncă și mai multe documente medicale ale bărbatului sunt autentice.

Luis a doborât un alt record: el trăiește în instituție de peste 50 de ani, mai mult decât oricine altcineva înaintea lui. Pe 10 septembrie 1971, el a fost adus acolo de un preot.

Fostul fermier nu are soție și copii, își petrece o mare parte din timp singur, dar, conform personalului medical, bărbatul de 118 ani nu se simte foarte singur, deoarece îi place liniștea. Cu toate că acum nu mai poate vorbi, el este încă foarte agil:

„El mănâncă singur, nu ia medicamente și merge de unul singur. În plus, continuă să fumeze trabucuri. Le rulează manual”, spune cartea recordurilor.

De trei ori pe zi, el bea cafea – dar ultima oară abia la 19:30.

Chiar și în timpul pandemiei de coronavirus, „micuțul Luiz”, așa cum îl numesc cu afecțiune toți cei de la cămin, nu s-a îmbolnăvit niciodată. Îngrijitorul său a dezvăluit la televiziunea locală că îl vedea adesea pe bătrân adunând pietre afară și că acesta dormea ​​noaptea stând în șezut.

José Edmilson a spus: „Nu-i place să accepte ajutor. Preferă să-i ajute pe toți ceilalți”.

Recomandarea video

Președinta Venezuelei a înlocuit toată conducerea armatei, la o zi după ce l-a demis pe ministrul Apărării
G4Media
Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei
Gandul
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Cancan
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport
Donald Trump a fost convins de Benjamin Netanyahu că războiul cu Iranul va fi ușor dacă atacă repede, acuză fostul șef al contraterorismului din SUA
Libertatea
Obiectele pe care trebuie să le ai neapărat în casă, în aprilie! Atrag norocul, iubirea și banii
CSID
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor