Cel puțin două persoane au murit în urma unui atac cu rachete asupra Kievului. Zelenski a avertizat asupra unor „atacuri masive” îndreptate spre oraș

Alerte emise în Kiev și în alte părți ale Ucrainei

Locuitorii s-au adunat în stațiile de metrou miercuri dimineață, după ce armata a emis alerte pentru Kiev și alte părți ale țării.

Conform AFP, atacurile rusești au vizat infrastructura energetică și transportul feroviar și rutier, inclusiv podurile care leagă metropola întinsă de-a lungul ambelor maluri ale râului Nipru.

„Întregul Kiev este într-o stare de frică. Am fost blocați la serviciu astăzi și toată lumea ne trimitea mesaje să fim atenți”, a declarat unul dintre locuitorii din Kiev.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a declarat că două persoane au murit într-un incendiu izbucnit în cartierul Darnytskyi, în urma atacului.

„Au fost găsite cadavrele a două persoane care fuseseră ucise. Două persoane au fost salvate în timp ce incendiul era stins”, a scris el pe Telegram.

Volodimir Zelenski a avertizat cu privire la un raid aerian

Zelenski i-a avertizat pe locuitori să fie atenți la sirenele de raid aerian. Președintele ucrainean a transmis în discursul său de marți seară că „există informații actualizate ale serviciilor de informații privind pregătirea de către ruși a unui atac masiv”.

El a insistat că armata este „gata să răspundă, în măsura în care sistemele noastre de apărare o permit”, potrivit sursei citate.

Forțele aeriene ucrainene au avertizat că o rachetă balistică se îndreaptă spre Kiev.

Canalele de monitorizare militară au declarat, de asemenea, că se așteaptă la un atac rusesc la scară largă, combinând rachete de croazieră și balistice cu drone cu reacție cu mișcare rapidă.

În regiunea de nord-est a regiunii Sumy, atacuri cu drone rusești au ucis doi bărbați și au rănit zeci de persoane, a anunțat Poliția Națională a Ucrainei.