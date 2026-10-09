Cluj-Napoca face primii pași spre înfrățirea cu capitala provinciei Bali. Emil Boc a semnat scrisoarea de intenție

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a întâlnit vineri cu ambasadorului Republicii Indonezia în România, Meidyatama Suryodiningrat, și cu delegația conduse de primarul orașului Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

„Am semnat, în acest cadru, Scrisoarea de intenție privind cooperarea dintre Cluj-Napoca și Denpasar. Documentul reprezintă primul pas în perspectiva stabilirii unei relații de înfrățire între cele două orașe și exprimă angajamentul nostru comun de a dezvolta proiecte și inițiative care să aducă beneficii concrete comunităților pe care le reprezentăm”, a transmis Emil Boc, vineri, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Turismul, educația și industriile creative, pe agenda comună

Colaborarea dintre Cluj-Napoca și Denpasar vizează mai multe domenii, printre care turismul, cultura, educația, dezvoltarea resurselor umane și industriile creative. Primarul Clujului a subliniat că schimbul de experiență și de bune practici ar putea genera noi oportunități pentru cetățeni, universități și mediul de afaceri din ambele orașe.

Delegația indoneziană se va întâlni cu reprezentanții mediului academic și tehnologic local. Reprezentanții din Denpasar vor vizita Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și vor participa la Transilvania Digital Innovation Summit 2026, eveniment organizat de Transilvania IT Cluster și la evenimentul „Digital Transformation in Biomedical Engineering” – organizat de Universitatea Tehnică.

„Relațiile internaționale aduc împreună oameni care colaborează, universități care dezvoltă, idei care circulă și proiecte care pot deveni resurse pentru comunitate. Din acest motiv, ne propunem ca această inițiativă să fie urmată de acțiuni concrete și de un parteneriat construit în timp, pe baza respectului reciproc și a obiectivelor comune”, a mai transmis edilul.