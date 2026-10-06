CNAIR anunță remedierea problemelor la platforma TollRo. Șoferii nu vor fi amendați din cauza defecțiunilor tehnice

Platforma a fost remediată, dar pot apărea incidente

„CNAIR vă informează că incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametri normali. Cu toate acestea, nu excludem apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de CNAIR.

Compania anunțat că utilizatorii trebuie să acceseze platforma TollRo înainte de efectuarea călătoriei, să își înroleze vehiculul și să achiziționeze rovinieta și, după caz, tariful TollRo. În cazul în care aceste operațiuni nu pot fi efectuate din cauza unor probleme tehnice ale sistemului, conducătorii auto pot începe sau continua deplasarea fără riscul de a primi amendă.

„Atenție, însă, încercările eșuate din cauze tehnice vor fi reținute de sistem, care, de asemenea, va identifica inclusiv erorile utilizatorului. În plus, CNAIR, prin interogarea sistemelor, are posibilitatea de a identifica acei utilizatori care nu au accesat platforma, deși pretind că au încercat”, a avertizat CNAIR.

Derogare permanentă de la amenzi în caz de avarie tehnică

Compania a mai anunțat că șoferii care nu au putut plăti taxele de drum din cauza problemelor tehnice de la lansare nu vor fi amendați. De asemenea, derogarea de la sancțiuni devine permanentă pentru toate situațiile în care sistemul dă erori.

„Măsura se aplică ori de câte ori Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră sau mijloacele automate de control prezintă disfuncționalități, indiferent de cauză, pe întreaga durată a acestora, până la remediere”, a subliniat CNAIR.

Anunțul vine după ce platforma, lansată la 1 octombrie, a dat mai multe erori după ce s-a confruntat cu un număr ridicat de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate într-un interval scurt.