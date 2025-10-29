Cod galben de vânt puternic în zona de munte a județului Cluj

ANM a emis o atenționare cod galben de vânt puternic valabilă miercuri dimineață, între orele 02:00 și 08:00, pentru zona de munte din județul Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri.

Potrivit meteorologilor, rafalele de vânt pot atinge viteze de 90 până la 120 km/h, fenomen care poate crea probleme în special în zona crestelor montane.

Autoritățile recomandă turiștilor și localnicilor să evite deplasările la altitudini mari în intervalul menționat și să fie atenți la posibilele efecte ale vântului puternic asupra cablurilor electrice, copacilor sau structurilor ușoare.