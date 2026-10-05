„Cu PSD, realitatea este mereu pe dos”. Siegfried Mureșan: Știu ei că vor fi scutiți de desemnare astăzi?

Siegfried Mureșan afirmă că deși Sorin Grindeanu spune că este pregătit să fie premier, liderul PSD fuge de această funcție.

„Sorin Grindeanu ne spune că vrea sa fie prim-ministru și că este pregătit. În realitate, fuge de această funcție din momentul în care a depus moțiunea de cenzură în luna aprilie”, a scris fostul premier desemnat pe Facebook.

De asemenea, în timp ce „PSD spune că are un program de guvernare, în realitate nu au nimic și speră să nici nu trebuiască să facă unul”, continuă Mureșan.

„Cu PSD, realitatea este mereu pe dos decât ceea ce susțin ei”, afirmă europarlamentarul.

Siegfried Mureșan întreabă dacă PSD știe „mai multe decât știm noi privind desemnarea viitorului premier?”, sau dacă „știu ei că vor fi scutiți de desemnare astăzi?”.

„Dorința PSD este să controleze guvernul, fără a-și asuma răspunderea pentru guvernare”, a conchis Mureșan.

Luni, vor avea loc noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui alt premier de către Nicușor Dan.

Pe masa șefului statului sunt două scenarii principale: un Guvern politic condus de Sorin Grindeanu sau un premier independent care să poată aduna în Parlament voturile unei majorități fragmentate.