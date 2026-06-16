Cum să ai grijă de orhidee pe timpul verii printr-o sarcină rapidă o dată pe lună

O pasionată de plante de apartament împărtășește o modalitate prin care te poți asigura cu orhideele tale rămân sănătoase pe timpul verii, potrivit Express.

Orhideele sunt printre cele mai populare plante de apartament, datorită înfloririi lor repetate.

Totuși, vara își pot pierde florile dacă pe ele se așază praful, arată sursa.

Pe timpul verii, aerul este mai uscat și ferestrele sunt deschise mai des. Astfel, poate fi permisă acumularea mai multor resturi în interior.

Orhideele se pot umple de praf foarte ușor

Praful este adesea cel mai vizibil pe jaluzele și pervazuri. Însă, mulți proprietari de plante nu își dau seama că orhideele se pot umple și de praf destul de ușor, datorită frunzelor lor mari.

Orhideele au nevoie de frunze transparente pentru a absorbi lumina. Dacă rămân prăfuite prea mult timp, nu vor avea suficientă energie pentru a crește corespunzător, potrivit sursei.

O pasionată de flori a împărtășit o modalitate simplă de a menține orhideele curate și de a împiedica acumularea de praf pe ele. Potrivit acesteia, este nevoie doar de puțină zeamă de lămâie.

„Tot ce trebuie să faci este să înmoi un disc de bumbac sau un prosop de hârtie cu suc de lămâie. Apoi. trebuie să ștergi partea de sus a frunzei și apoi să lași să se usuce. Dacă vezi suc în coroana orhideei, absoarbe reziduul cu un prosop de hârtie”, a transmis ea.

Sucul de lămâie este ușor acid. Acest lucru înseamnă că poate ajuta la descompunerea acumulării de praf lipicios fără a fi nevoie să freci frunzele. Frecarea lor poate stresa orhideele, mai arată sursa.

Sucul de lămâie are proprietăți antibacteriene

De asemenea, sucul de lămâie este antibacterian. Această proprietate poate ajuta la reducerea șansei ca bacteriile, mucegaiul sau alți spori fungici să infecteze orhideele. În acest mod, planta va rămâne sănătoasă.

Folosirea sucului de lămâie la orhidee este o tehnică de grădinărit de modă veche. Este o modalitate foarte ușoară de a menține orhideele înflorite vara.

Se recomandă să amesteci suc de lămâie cu puțină apă călduță. Apoi, înmoaie o cârpă moale în soluție și șterge ușor frunzele de orhidee. Asigură-te că îți pui mâna sub frunză înainte de a o curăța. Acest lucru ajută la prevenirea ruperii sau îndoirii acesteia.

Ștergeți frunza de orhidee într-o singură direcție, de la baza frontală până la vârf, evitând să o frecați sau să apăsați prea mult pe frunză.

Orhideele nu au un strat protector ceros precum majoritatea plantelor de apartament. Încearcă să fii cât mai atent posibil atunci când le cureți și șterge-le de cel mult două ori.

Nu lăsați apă pe frunze

După ce tot praful a dispărut, folosește niște prosoape de hârtie de bucătărie uscate pentru a usca frunzele. Nu lăsa apă pe suprafața frunzelor, deoarece ar putea cauza putrezirea sau atrage dăunători, potrivit sursei citate.

Curățarea unei orhidee trebuie făcută doar o dată pe lună. Modalitatea reprezintă una dintre cele mai bune căi de a te asigura că planta rămâne sănătoasă vara.