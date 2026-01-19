Cum schimbă realitatea virtuală jocurile de tip escape room

„Până să vorbim despre diferențe, cred că putem vorbi despre asemănări. Escape room-urile clasice și cele în realitate virtuală au aceleași principii de joc: sunt colaborative, mai mulți oameni se află în același spațiu, interacționează cu obiecte și rezolvă provocări logice pentru a ieși dintr-o situație într-un timp limitat”, explică Mihai Ungureanu, partener Studio VR.

Diferențele apar însă atunci când tehnologia permite scenarii care nu pot fi replicate în realitate. „În VR poți să folosești mecanici de joc care nu pot exista într-un escape room clasic. Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Îți oferă mult mai multă versatilitate din punct de vedere al decorurilor. Practic, îți pui ochelarii și intri într-o altă lume”, spune acesta.

Deși interesul pentru escape room-uri este deja ridicat, realitatea virtuală vine, inițial, cu o anumită doză de scepticism din partea publicului. „Există o oarecare reticență. Oamenii cred că nu mai e același sentiment dacă nu pui mâna fizic pe obiecte”, explică Mihai.

Experiența directă schimbă însă percepția. „Sunt multe jocuri de VR escape room foarte bine făcute, unele comparabile cu escape room-urile reale, poate chiar mai bune, pentru că îți permit să rezolvi lucruri mai complexe, în decoruri mult mai elaborate”, adaugă el.

Prețuri și tipuri de experiențe

Costurile diferă în funcție de tipul de experiență aleasă. „Ca medie, prețurile se învârt în jurul a 100 de lei de persoană pentru o oră de joc”, precizează Mihai Ungureanu.

Pentru escape room-urile VR, tariful este de aproximativ 95 de lei de persoană, în timp ce alte experiențe, precum arenele de acțiune VR, ajung la 120 de lei de persoană pe oră. Escape room-urile sunt gândite pentru echipe de 2 până la 6 jucători, similar celor clasice, în timp ce arenele VR pot găzdui grupuri mai mari, de până la 10–12 persoane.

Escape room-urile în realitate virtuală devin astfel o extensie a conceptului clasic, nu un înlocuitor. Tehnologia permite scenarii mai complexe, decoruri nelimitate și o experiență imersivă care atrage atât pasionații de jocuri, cât și publicul curios să încerce forme noi de divertisment.