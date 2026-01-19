Prima pagină » Știrile zilei » Cum schimbă realitatea virtuală jocurile de tip escape room

Cum schimbă realitatea virtuală jocurile de tip escape room

Realitatea virtuală începe să schimbe modul în care sunt gândite jocurile de tip escape room, păstrând principiile clasice ale colaborării, dar extinzând limitele experienței prin decoruri și mecanici imposibil de reprodus într-un spațiu fizic.
Un copil de 12 ani din Arad a furat o mașină din Sibiu: a fost urmărit și prins în Hunedoara
Un copil de 12 ani din Arad a furat o mașină din Sibiu: a fost urmărit și prins în Hunedoara
Lia Olguța Vasilescu: PSD se află într-o procedură de consultare dacă Bolojan mai rămâne sau nu la guvernare
Lia Olguța Vasilescu: PSD se află într-o procedură de consultare dacă Bolojan mai rămâne sau nu la guvernare
Manole: 25% – incorectitudini la controalele pentru persoane cu dizabilități. Voi înființa un fond special după legea bugetului
Manole: 25% – incorectitudini la controalele pentru persoane cu dizabilități. Voi înființa un fond special după legea bugetului
Manole: Salariile și pensiile rămân înghețate în 2026
Manole: Salariile și pensiile rămân înghețate în 2026
Manda, despre șefia SRI: Ar trebui să fie un civil, o persoană echilibrată
Manda, despre șefia SRI: Ar trebui să fie un civil, o persoană echilibrată
Rareș Mustață
19 ian. 2026, 15:16, Social

„Până să vorbim despre diferențe, cred că putem vorbi despre asemănări. Escape room-urile clasice și cele în realitate virtuală au aceleași principii de joc: sunt colaborative, mai mulți oameni se află în același spațiu, interacționează cu obiecte și rezolvă provocări logice pentru a ieși dintr-o situație într-un timp limitat”, explică Mihai Ungureanu, partener Studio VR.

Diferențele apar însă atunci când tehnologia permite scenarii care nu pot fi replicate în realitate. „În VR poți să folosești mecanici de joc care nu pot exista într-un escape room clasic. Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Îți oferă mult mai multă versatilitate din punct de vedere al decorurilor. Practic, îți pui ochelarii și intri într-o altă lume”, spune acesta.

Deși interesul pentru escape room-uri este deja ridicat, realitatea virtuală vine, inițial, cu o anumită doză de scepticism din partea publicului. „Există o oarecare reticență. Oamenii cred că nu mai e același sentiment dacă nu pui mâna fizic pe obiecte”, explică Mihai.

Experiența directă schimbă însă percepția. „Sunt multe jocuri de VR escape room foarte bine făcute, unele comparabile cu escape room-urile reale, poate chiar mai bune, pentru că îți permit să rezolvi lucruri mai complexe, în decoruri mult mai elaborate”, adaugă el.

Prețuri și tipuri de experiențe

Costurile diferă în funcție de tipul de experiență aleasă. „Ca medie, prețurile se învârt în jurul a 100 de lei de persoană pentru o oră de joc”, precizează Mihai Ungureanu.

Pentru escape room-urile VR, tariful este de aproximativ 95 de lei de persoană, în timp ce alte experiențe, precum arenele de acțiune VR, ajung la 120 de lei de persoană pe oră. Escape room-urile sunt gândite pentru echipe de 2 până la 6 jucători, similar celor clasice, în timp ce arenele VR pot găzdui grupuri mai mari, de până la 10–12 persoane.

Escape room-urile în realitate virtuală devin astfel o extensie a conceptului clasic, nu un înlocuitor. Tehnologia permite scenarii mai complexe, decoruri nelimitate și o experiență imersivă care atrage atât pasionații de jocuri, cât și publicul curios să încerce forme noi de divertisment.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie – 1 februarie
Gandul
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor