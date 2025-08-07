Dâmboviţa: Tânăr amendat după ce a provocat scandal la Compartimentul de Primiri Urgenţe Găeşti

Potrivit IPJ Dâmboviţa, miercuri seara, în jurul orei 22:10, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui incident la Compartimentul de Primiri Urgenţe a Spitalului Orăşenesc Găeşti.

Aceştia au stabilit că un tânăr de 20 de ani, din comuna Crângurile, s-ar fi prezentat în stare de agitaţie psihomotorie la Compartimentul de Primiri Urgenţe, solicitând îngrijiri medicale.

Ulterior, tânărul ar fi răsturnat aparatura medicală, tulburând astfel ordinea şi liniştea publică.

Poliţiştii l-am amendat cu 8.000 de lei.