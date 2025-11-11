Daniel Băluță: Înainte să fiu orice, sunt medic. Eu sunt obișnuit să tratez, nu să atac

Daniel Băluță, candidatul Partidului Social Democrat la Primăria Generală a Capitalei, a spus că își propune o campanie pozitivă, bazată pe fapte și planuri concrete pentru București.

„Principalul om care trebuie să fie preocupat să-și prezinte publicului cartea de vizită, intențiile și planul sunt eu. Nu sunt într-o competiție cu o persoană, ci într-un efort de a le arăta cetățenilor ce pot face pentru oraș”, a spus Băluță.

Întrebat dacă va lansa atacuri la adresa contracandidaților, Băluță a răspuns că va evita astfel de practici.

„Înainte să fiu orice, sunt medic. Eu sunt obișnuit să tratez, nu să atac. Sunt un om cald, care vrea să construiască. Nu am intenția de a face rău cuiva, nu există în filozofia mea de viață o astfel de abordare a unei competiții”, a afirmat el.

Candidatul PSD a adăugat că Bucureștiul are nevoie de „un efort comun” pentru a depăși starea de degradare în care se află și a subliniat că își dorește o campanie în care să vorbească despre soluții, nu despre conflicte.