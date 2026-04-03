Decizia înstanței în procesul cu Pfizer nu a fost comunicată oficial, anunță purtătorul de cuvânt al Guvernului

Ioana Ene Dogioiu a anunțat că decizia nu a fost comunicată oficial Guvernului României, deși aceasta a apărut în presă, punctând că nu a început să se scurgă timpul în care statul român poate formula un apel.

„Decizia a fost comunicată în presă, dar nu a fost transmisă încă sau cel puțin până în dimineața aceasta. Nu fusese transmisă prin executor judecătoresc statului român. Iar termenul de depunere a apelului curge din momentul acestei notificări oficiale”, a declarat oficialul precizând că România va avea la dispoziție 30 de zile după ce decizia va fi comunicată oficial.

Ministerul Finanțelor, împreună cu avocați din țară și cu o echipă juridică comună cu statul polonez, se află într-o etapă de evaluare.

„Ministerul de Finanțe evaluează în acest moment ce are de făcut împreună cu avocații atât cei din țară cât și cu echipa de avocați comună cu statul polonez. Dacă e cazul și în ce condiții e cazul și care sunt condițiile unui apel cu șanse. Și în același timp se încearcă o negociere cu compania Pfizer pentru a vedea cum se poate aplica această decizie în cele mai favorabile condiții pentru România”, spune Ioana Ene Dogioiu.

Declarațiile sunt făcute după ce miercuri s-a aflat că atât România, cât și Polonia au pierdut procesul cu compania farmaceutică Pfizer. Cele două state, alături de Ungaria au refuzat să mai preia și să plătească toate dozele recomandate în luna mai a anului 2021.

În urma procesului, instanța a dat câștig de cauză companiei, astfel România va avea de achitat în jur de 600 de milioane de euro, iar Polonia, 1.3 miliarde.