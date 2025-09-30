Destinații care nu există. Planificarea călătoriilor cu ajutorul inteligenței artificiale îți poate distruge vacanța

În doar câțiva ani, instrumentele de inteligență artificială (AI) precum ChatGPT, Microsoft Copilot și Google Gemini au trecut de la a fi o simplă noutate la a deveni o parte integrantă a planificării călătoriilor pentru milioane de oameni.

Potrivit unui sondaj, 30% dintre călătorii internaționali utilizează acum instrumente generative de AI și site-uri dedicate călătoriilor cu AI, precum Wonderplan și Layla, pentru a-și organiza călătoriile.

Deși aceste programe pot oferi sfaturi valoroase de călătorie atunci când funcționează corect, ele pot conduce oamenii în situații frustrante sau chiar periculoase atunci când nu funcționează.

Aceasta este o lecție pe care unii călători o învață atunci când ajung la destinația dorită, doar pentru a descoperi că au primit informații incorecte sau au fost îndrumați către un loc care există doar în imaginația unui robot, potrivit BBC.

Informații insuficiente sau false

Potrivit unui sondaj din 2024, 37% dintre cei chestionați care au folosit AI pentru a-și planifica călătoriile au raportat că aceasta nu le-a furnizat suficiente informații, în timp ce aproximativ 33% au spus că recomandările generate de AI includeau informații false.

Aceste probleme decurg din modul în care AI generează răspunsurile. Potrivit lui Rayid Ghani, profesor distins în domeniul învățării automate la Universitatea Carnegie Melon, deși programe precum ChatGPT par să ofere sfaturi raționale și utile, modul în care obțin aceste informații înseamnă că nu poți fi niciodată complet sigur că îți spun adevărul.

„Nu știe să facă diferența între sfaturi de călătorie, indicații de orientare sau rețete”, a spus Ghani. „Cunoaște doar cuvinte. Așadar, continuă să scoată cuvinte care fac ca ceea ce îți spune să pară realist, și de aici provin multe dintre problemele de fond”.

Modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum ChatGPT, funcționează prin analizarea unor colecții masive de text și combinarea cuvintelor și frazelor care, din punct de vedere statistic, par a fi răspunsuri adecvate.

Uneori, acest lucru oferă informații perfect exacte. Alteori, obții ceea ce experții în AI numesc „halucinație”, deoarece aceste instrumente inventează lucruri. Dar, deoarece programele de AI prezintă halucinațiile și răspunsurile factuale în același mod, utilizatorilor le este adesea dificil să distingă ceea ce este real de ceea ce nu este.

Blocați pe vârf de munte

Dana Yao și soțul ei au experimentat recent acest lucru pe propria piele. Cuplul a folosit ChatGPT pentru a planifica o drumeție romantică până în vârful muntelui Misen, pe insula japoneză Itsukushima, la începutul acestui an.

„Atunci a apărut problema”, a spus Yao, o creatoare care administrează un blog despre călătorii în Japonia, „[când] eram gata să coborâm [muntele prin] stația de telecabină. ChatGPT a spus că ultima telecabină cobora la ora 17:30, dar, în realitate, telecabina era deja închisă. Așa că am rămas blocați în vârful muntelui”.

Un articol recent publicat în Fast Company relatează un incident în care un cuplu a făcut o excursie la o telecabină pitorească din Malaezia pe care o văzuseră pe TikTok, doar pentru a descoperi că o astfel de structură nu exista. Videoclipul pe care îl vizionaseră fusese generat în întregime de AI, fie pentru a stimula interacțiunea, fie pentru un alt scop ciudat.

Incidente de acest gen fac parte dintr-o tendință mai largă de implementare a AI care poate modifica subtil sau nu atât de subtil percepția noastră asupra lumii. Un exemplu recent a apărut în august, când creatorii de conținut au realizat că YouTube folosea AI pentru a le modifica videoclipurile fără permisiune, „editând” subtil elemente precum îmbrăcămintea, părul și fețele persoanelor reale din videoclipuri.

Netflix a ajuns în centrul atenției pentru propria utilizare a AI la începutul anului 2025, după ce eforturile de „remasterizare” a vechilor seriale de comedie au lăsat distorsiuni suprarealiste pe fețele vedetelor de televiziune îndrăgite din anii 1980 și 1990. Pe măsură ce AI este utilizată din ce în ce mai mult pentru a face acest tip de mici modificări fără știrea noastră, granițele dintre realitate și o lume de vis perfecționată de AI pot începe să se estompeze și pentru călători.

De la relaxare la stres

Javier Labourt, psihoterapeut clinic licențiat și susținător al modului în care călătoriile pot contribui la îmbunătățirea sănătății noastre mintale generale și a sentimentului de conectare, se teme că proliferarea acestor probleme ar putea contracara chiar beneficiile pe care călătoriile le pot oferi în primul rând.

El consideră că vacanțele oferă oamenilor o ocazie unică de a interacționa cu persoane pe care altfel nu le-ar întâlni și de a învăța despre diferite culturi din prima sursă, toate acestea putând duce la o mai mare empatie și înțelegere. Dar când halucinațiile AI alimentează utilizatorii cu informații eronate, acestea oferă o narațiune falsă despre un loc înainte ca turiștii să plece de acasă.

Încercări de reglementare

În prezent, există încercări de a reglementa modul în care AI prezintă informațiile utilizatorilor, inclusiv mai multe propuneri din partea UE și SUA de a include filigrane sau alte caracteristici distinctive, astfel încât spectatorii să știe când ceva a fost modificat sau generat de AI.

Dacă aceste tipuri de reglementări vor fi adoptate, ele ar putea facilita detectarea de către călători a imaginilor sau videoclipurilor generate de AI. Dar noile reguli nu vă vor ajuta probabil atunci când un chatbot AI inventează ceva în mijlocul unei conversații.

Experții, inclusiv CEO-ul Google, Sundar Pichai, au afirmat că halucinațiile pot fi o „caracteristică inerentă” a modelelor lingvistice de mari dimensiuni, precum ChatGPT sau Gemini de la Google. Dacă intenționați să utilizați AI, singura modalitate de a vă proteja este să rămâneți vigilent.

Ghani sugerează să fii cât mai specific în întrebările tale și să verifici absolut totul. Cu toate acestea, el recunoaște problema unică pe care o ridică călătoriile pentru această metodă, deoarece călătorii întreabă adesea despre destinații cu care nu sunt familiarizați. Dar dacă un instrument AI îți oferă o sugestie de călătorie care pare puțin prea perfectă, verific-o de două ori. În cele din urmă, Ghani spune că timpul petrecut verificând informațiile AI poate, în unele cazuri, să facă procesul la fel de laborios ca și planificarea în mod tradițional.

Pentru Labourt, cheia unei călătorii reușite – cu sau fără AI – este să ai mintea deschisă și să fii adaptabil când lucrurile nu merg bine. „Încearcă să nu te mai gândești la dezamăgirea de a fi fost înșelat de cineva”, sugerează el. „Dacă ești acolo, cum poți schimba situația? Ești deja într-o călătorie grozavă, nu-i așa?”.