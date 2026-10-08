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Diana Buzoianu, întâlnire cu șefii FRAS. Ce măsuri se pregătesc pentru evenimentele auto din orașe

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, s-a întâlnit joi cu conducerea Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) în vederea identificării unor soluții care să permită organizarea competițiilor auto în orașe, cu un impact redus asupra mediului și locuitorilor. Întâlnirea are loc la câteva zile după ce Garda de Mediu a amendat organizatorii unei competiții de drifturi.
Diana Buzoianu, întâlnire cu șefii FRAS. Ce măsuri se pregătesc pentru evenimentele auto din orașe
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
08 oct. 2026, 20:10, Politic
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„M-am întâlnit astăzi cu reprezentanții conducerii Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), pentru a discuta despre soluții care să sprijine desfășurarea competițiilor auto în orașe, cu un impact cât mai redus asupra mediului și a locuitorilor”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Diana Buzoianu. 

Primele soluții

Printre principalele măsuri agreate se numără monitorizarea în timp real a calității aerului chiar pe durata curselor, astfel încât să se poată interveni imediat în caz de depășire a limitelor legale, spălarea obligatorie a carosabilului înainte și după fiecare eveniment pentru a îndepărta pulberile care pot fi ridicate în aer, precum și evaluarea utilizării unor echipamente speciale care să ajute la dispersia rapidă a poluanților și la prevenirea acumulării de noxe în zonele populate. 

„Chiar dacă Ministerul Mediului nu are atribuții directe în autorizarea evenimentelor de la nivel local, vrem să îi ajutăm pe organizatori să găsească soluții concrete, astfel încât pasiunea pentru automobilism să aducă bucurie și comunităților care găzduiesc aceste competiții”, a mai transmis Diana Buzoianu. 

Amenda de 15.000 de lei din Piața Constituției

Întâlnirea a avut loc după ce un spectacol auto desfășurat recent în Piața Constituției a provocat nemulțumiri printre locuitorii Capitalei. În urma sesizărilor, Garda Națională de Mediu a intervenit la fața locului și a aplicat o amendă de 15.000 de lei organizatorilor.  

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