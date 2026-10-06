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Garda de Mediu a amendat organizatorii competiției de drift din Piața Constituției cu 15.000 de lei

Organizatorii competiției de drift desfășurate în Piața Constituției din București au fost amendați cu 15.000 de lei de Garda Națională de Mediu, după mai multe sesizări privind zgomotul și poluarea aerului.
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Iulian Moşneagu
06 oct. 2026, 18:16, Social
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„Spectacolul auto din centrul Capitalei a lăsat în urmă mai mult decât urme de cauciuc pe asfalt. În urma sesizărilor primite de la bucureșteni, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au verificat competiția de drift desfășurată în Piața Constituției și au constatat niveluri ridicate de zgomot, gaze de eșapament, fum și particule generate de uzura anvelopelor. Organizatorii au fost amendați cu 15.000 de lei”, a transmis, marți, Garda Națională de Mediu, într-o postare pe Facebook.

Etapa a cincea a Campionatului Național de Drift s-a desfășurat în perioada 3–4 octombrie, în Piața Constituției, pe Bulevardul Libertății și pe o porțiune din Bulevardul Națiunile Unite.

Potrivit Gărzii de Mediu, evenimentul fusese aprobat de autoritățile locale și avea documentele necesare pentru organizare.

„Comisarii GNM – Comisariatul Municipiului București, ajunși în teren după mai multe sesizări privind poluarea fonică și calitatea aerului, au constatat că mașinile de concurs generau cantități importante de gaze de eșapament, fum și particule provenite din frecarea intensă a anvelopelor pe carosabil”, a precizat Garda Națională de Mediu.

Garda de Mediu a mai transmis că fumul a persistat în zona Bulevardului Națiunile Unite și, purtat de curenții de aer, s-a deplasat spre Parcul Izvor.

„Pentru faptul că nu au fost luate toate măsurile necesare pentru limitarea emisiilor de poluanți în atmosferă, organizatorul – Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community – a fost sancționată de Garda Națională de Mediu cu 15.000 de lei”, potrivit postării.

La verificarea făcută ulterior, pe 5 octombrie, circulația fusese reluată, carosabilul era curățat și spălat, iar deșeurile generate în timpul evenimentului fuseseră ridicate.

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