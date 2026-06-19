Discuțiile dintre SUA și Iran programate în Elveția au fost anulate. Vizita vicepreședintelui JD Vance a fost amânată

Ministerul elvețian de Externe a anunțat că discuțiile planificate între Statele Unite și Iran la complexul Burgenstock nu vor avea loc vineri, așa cum fusese prevăzut inițial, relatează Reuters.

Anunțul a fost făcut după ce Casa Albă a confirmat că vicepreședintele JD Vance și-a amânat călătoria în Elveția, unde urma să participe la negocieri și la ceremonia de semnare a acordului cadru privind încheierea războiului din Orientul Mijlociu.

În cadrul unei conferințe de presă susținute joi la Casa Albă, Vance a declarat că intenționa să călătorească în Elveția, însă nu știa cu exactitate când va avea loc deplasarea, relatează The New York Times.

„Credem că aceste negocieri tehnice vor începe cândva în acest weekend, acesta este încă planul, dar asta s-ar putea schimba”, a spus vicepreședintele.

Casa Albă a precizat joi seara că planurile pentru negocierile tehnice nu au fost încă finalizate și că delegația americană este pregătită să plece imediat.

„Planurile pentru viitoarele discuții tehnice nu au fost finalizate, iar delegația SUA a fost pregătită să plece la prima ocazie disponibilă. Însă logistica acestor negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă”, se arată în comunicatul emis de Casa Albă.