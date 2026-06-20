Negociatorii americani merg în Elveția pentru discuții cu Iranul

Emisarul american Steve Witkoff călătorește în Elveția, a declarat un oficial american, în timp ce Washingtonul și Teheranul lucrează pentru a relua discuțiile tehnice după o amânare, potrivit CNN.

Se așteaptă ca și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, să li se alăture. Negociatorii se confruntă cu un termen limită de 60 de zile pentru a ajunge la un acord final.

Rămâne neclar când vor avea loc aceste discuții. Următoarea rundă urma să înceapă vineri, dar a fost brusc anulată pe fondul unei escaladări a violențelor dintre Israel și Hezbollah.

Witkoff și Kushner conduseseră negocierile cu Iranul pentru a ajunge la memorandumul inițial de înțelegere.

Vicepreședintele JD Vance este, de asemenea, pregătit să zboare pentru discuții la „prima ocazie disponibilă”, a anunțat joi Casa Albă.