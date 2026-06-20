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Negociatorii americani merg în Elveția pentru discuții cu Iranul

Emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, se îndreaptă spre Elveția, a declarat un oficial american, în timp ce SUA și Iranul lucrează la reluarea discuțiilor tehnice.
Negociatorii americani merg în Elveția pentru discuții cu Iranul
Steve Witkoff (stânga) și Jared Kushner (dreapta). Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
20 iun. 2026, 06:53, Știri externe
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Emisarul american Steve Witkoff călătorește în Elveția, a declarat un oficial american, în timp ce Washingtonul și Teheranul lucrează pentru a relua discuțiile tehnice după o amânare, potrivit CNN.

Se așteaptă ca și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, să li se alăture. Negociatorii se confruntă cu un termen limită de 60 de zile pentru a ajunge la un acord final.

Rămâne neclar când vor avea loc aceste discuții. Următoarea rundă urma să înceapă vineri, dar a fost brusc anulată pe fondul unei escaladări a violențelor dintre Israel și Hezbollah.

Witkoff și Kushner conduseseră negocierile cu Iranul pentru a ajunge la memorandumul inițial de înțelegere.

Vicepreședintele JD Vance este, de asemenea, pregătit să zboare pentru discuții la „prima ocazie disponibilă”, a anunțat joi Casa Albă.

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