Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare: „Nu vom fi roată de rezervă pentru un guvern Ciolacu–Ciucă 2.0”

Declarațiile au fost făcute în contextul scenariului în care premierul Ilie Bolojan ar pierde funcția în urma unei moțiuni de cenzură, iar scena politică ar putea intra într-o nouă rundă de negocieri pentru formarea unui guvern.

„Noi avem o decizie foarte clară a partidului, reiterată de mai multe ori. Dacă trece moțiunea de cenzură PSD plus AUR, noi nu ne mai putem întoarce a doua zi la negocieri și să formăm un nou guvern cu PSD. Nu din orgoliu, ci pentru că nu am mai crede că acest PSD vrea cu adevărat să ducă țara în direcția corectă”, a declarat Dominic Fritz.

Întrebat dacă acest scenariu ar însemna intrarea USR în opoziție, liderul formațiunii a confirmat: „Da, bineînțeles”.

El a adăugat că partidul este pregătit pentru această variantă: „Absolut. Noi nu vom fi ridicători de mâini pentru o întoarcere în timp. Nu vom fi roată de rezervă pentru un guvern Ciolacu–Ciucă 2.0”.

Fritz: Nu mai putem guverna cu ei

În discuție a fost adusă și experiența guvernării din 2020, când USR a intrat la guvernare, dar a fost exclus ulterior din coaliție.

„Sigur că există un risc ca unii să perceapă această consecvență ca o repetare a scenariului din 2021. Dar poate că, dacă ne uităm la ce se întâmplă acum, înțelegem mai bine ce s-a întâmplat atunci. Poate înțelegem de ce și atunci un grup transpartinic corupt și-a dorit ca USR să plece de la guvernare”, a spus Fritz.

Întrebat despre afirmația privind un „grup transpartinic”, în contextul în care USR a guvernat alături de PNL și PSD, liderul USR a răspuns că actualul context este diferit.

„Acum guvernăm cu unii de atunci, dar tocmai cu o altă direcție. Dacă nu își mai asumă această direcție, nu mai putem guverna cu ei”, a precizat el.

Fritz: PSD închide ochii la corupție și deficit bugetar

Fritz a adăugat că miniștrii USR și-au făcut datoria în perioada de guvernare și a sugerat că există rezistență politică față de reformele promovate de partid.

„Ce motiv ar avea PSD să facă atâtea zbateri și să scape și de Bolojan și de miniștrii USR? Tocmai de aceea spunem foarte clar: ne dorim să guvernăm, pentru că am demonstrat că putem face treabă în ultimele 10 luni, chiar dacă a fost greu”, a afirmat liderul USR.

În același timp, acesta a subliniat că partidul nu poate accepta să rămână într-o formulă guvernamentală fără reforme reale.

„Nu putem fi decorul reformist pentru un guvern care va închide din nou ochii la creșterea deficitului, care va închide ochii la corupție și care va refuza ca statul să își ajusteze cheltuielile”, a concluzionat Dominic Fritz.