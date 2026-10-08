Dragoș Pîslaru, atac dur la adresa PSD: Românii nu mai vor să trăiască pe datorie

Deficitul record lăsat în urmă de cabinetul Ciolacu

Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că pozițiile PSD potrivit cărora populația ar fi suferit în urma măsurilor fiscale luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan sunt o manipulare. Acesta a afirmat că problema care a dus la scădere nivelului de trai al românilor a fost guvernarea lui Marcel Ciolacu.

„Manipularea PSD: „Guvernarea Ilie Bolojan a dus la o sărăcire agresivă a României”. Din cauza guvernării Ciolacu (2023-2025), România a avut cel mai mare deficit bugetar din toată Uniunea Europeană: 9,3%. Așadar, PSD a aruncat cu pomeni electorale pe care nu ni le puteam permite, iar apoi a fugit de reforme și reducerea cheltuielilor”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Pîslaru.

Intervenția lui Bolojan

Ministrul interimar susține că măsurile adoptate de guvernul Bolojan au fost necesare pentru stabilizarea situației financiare, avertizând că în lipsa lor România ar fi putut ajunge în incapacitate de plată.

„A adoptat măsurile urgente ca să evităm blocajul economic al țării, inclusiv măsuri care au atins categorii vulnerabile. Fără aceste măsuri, România era astăzi în junk și în incapacitate de plată, la fel ca în cazul Greciei. Mai mult, același Ilie Bolojan a reușit să salveze PNRR-ul și să finalizeze investiții cheie care au susținut economia și au facilitat reducerea deficitului bugetar”, a mai notat Pîslaru.

Votul comun din coaliție

De asemenea, acesta a acuzat PSD de dublă măsură, punctând că în perioada în care au fost la guvernare, au girat toate măsurile lui Ilie Bolojan.

„Toate măsurile fiscale luate de guvernarea Bolojan au fost adoptate inclusiv cu votul din coaliție al PSD, cel care astăzi clamează că Bolojan „a sărăcit” România. În propaganda PSD-istă, vina pentru incendiu nu o poartă cel care a aprins focul, ci pompierul care a venit ca să-l stingă”, a subliniat ministrul interimar.

„Din păcate pentru PSD, propaganda nu mai funcționează. Românii nu mai vor să trăiască pe datorie și nu mai pot fi manipulați”, a conchis Pîslaru.