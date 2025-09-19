Emmanuel Macron s-a urcat în clopotnița de la Notre-Dame: turnurile s-au redeschis oficial după 6 ani

Parisul a marcat un moment istoric vineri, când președintele francez Emmanuel Macron a urcat până la clopotnița de la Notre-Dame pentru a redeschide oficial turnurile nordic și sudic ale celebrei catedrale, la aproape șase ani și jumătate după incendiul care a distrus o mare parte din clădire în 2019.

Turnurile vor fi deschise publicului începând de sâmbătă, readucând turiștii mai aproape de una dintre cele mai vizitate atracții ale Franței, potrivit ABC News.

Deși o ceremonie oficială de redeschidere a catedralei Notre-Dame a avut loc încă din decembrie 2024, evenimentul de vineri marchează finalizarea unei etape importante din procesul de restaurare. La ceremonia din decembrie au participat 1.500 de demnitari, printre care Donald Trump, Elon Musk, prințul William, Volodimir Zelenski, Jill Biden și Giorgia Meloni.

Redeschiderea completă – la finalul anului 2025

„Notre-Dame a fost un simbol al istoriei și rezilienței franceze timp de peste 850 de ani”, a transmis la deschidere președintele Macron, subliniind importanța reconstrucției acesteia.

Refacerea acoperișului a necesitat doborârea a 1.200 de stejari din păduri din întreaga Franță și munca a peste 1.000 de constructori. Catedrala gotică, finalizată în jurul anului 1260, atrăgea înainte de incendiu peste 13 milioane de turiști anual, mai mulți decât Turnul Eiffel sau Luvrul.

Redeschiderea completă a catedralei pentru public urmează să aibă loc în decembrie 2025, marcând revenirea deplină a acestei capodopere în circuitul cultural, religios și turistic al lumii.

Catedrala gotică, cuprinsă de flăcări în aprilie 2019

Incendiul care a distrus catedrala Notre-Dame în seara zilei de 15 aprilie 2019 a afectat grav acoperișul și celebra fleșă centrală, care s-au prăbușit în doar câteva ore. Declanșat în timpul unor lucrări de restaurare, focul a mistuit structura de lemn medievală, cunoscută sub numele de „pădurea”, veche de peste 800 de ani. Au fost salvate turnurile emblematice ale fațadei, vitraliile și obiectele de cult de o valoare inestimabilă.

Tragedia a stârnit un val de solidaritate la nivel mondial, iar campaniile de strângere de fonduri au mobilizat peste 850 de milioane de euro pentru reconstrucție. Lucrările continuă și astăzi, iar finalizarea restaurării este preconizată pentru finalul anului 2025.