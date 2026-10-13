Femeia care s-a vindecat de trei ori de cancer de colon dezvăluie primul simptom pe care l-a observat. „L-am ascuns de toată lumea”

Danielle Ripley-Burgess avea doar 14 ani când a observat pentru prima dată urme de sânge în scaun. Nu știa ce se întâmplă, așa că le-a ignorat, convingându-se că nu era mare lucru.

„M-am gândit că mănânc ceva roșu și probabil asta văd”, și-a amintit ea într-un interviu acordat revistei Today. „Așa că am început o «dietă fără alimente roșii» și am încetat să mai mănânc orice avea culoare roșie: de la dulciuri la pizza, la salsa și înghețată cu zmeură”, a spus ea, potrivit People.

A ascuns simptomele

„Mi-a luat ceva timp să accept că vedeam sânge, dar totuși am ascuns asta de aproape toți cei pe care îi cunoșteam”, a continuat ea. „Îmi era deja jenă de schimbările pubertății, așa că pe lângă asta era pur și simplu prea mult. Nu voiam să fiu bolnavă și nu m-am simțit rău la început”.

A durat un an sau doi până când i-a spus în sfârșit mamei sale, care inițial a bănuit că sunt hemoroizi. Dar, mai târziu, a început să aibă mai multe simptome, cum ar fi oboseală, dureri severe de stomac, iar sângele din scaun s-a intensificat. În final, părinții au dus-o la un gastroenterolog.

La câteva săptămâni după ce a împlinit 17 ani, a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3. A fost supusă chimioterapiei, radioterapiei și unei intervenții chirurgicale pentru a-i îndepărta tumora.

Cancerul a recidivat de mai multe ori

„Credeam că am învins cancerul. Făceam colonoscopii la fiecare trei ani și, după una dintre ele, m-am trezit și am văzut exact aceeași expresie pe fața medicului pe care o văzusem cu opt ani în urmă”, a spus ea. „A văzut un polip care ulterior s-a dovedit a fi canceros. Nu am avut niciun simptom. La 25 de ani, aveam cancer de colon în stadiul 1”.

Deoarece nu avea antecedente familiale de cancer de colon, medicii au efectuat teste suplimentare. Ei au stabilit ulterior că Ripley-Burgess suferă de sindromul Lynch, o afecțiune genetică care crește semnificativ riscul de a dezvolta cancer de colon, uterin și alte câteva tipuri de cancer, potrivit sursei citate.

Deși a făcut tot posibilul pentru a-și reduce riscul, colonoscopia anuală din 2023 a arătat că boala recidivase. În acel moment, Ripley-Burgess a decis să facă o ileostomie permanentă, îndepărtând restul colonului.

„Nu mă așteptam la asta, dar nici nu am fost complet șocată”, a spus ea despre al treilea diagnostic primit la vârsta de 39 de ani.

„În acest moment, am avut aproape toate operațiile pe care le-am putut avea pentru a preveni cancerul. Nu mai am colon. Nu voi mai face niciodată cancer colorectal și asta a fost o ușurare”, a adăugat ea.