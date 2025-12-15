Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură

Timpul trece pentru toată lumea, acesta este un fapt. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pe lângă gusturile, prioritățile și rutinele noastre, pielea noastră se schimbă, astfel încât lucruri pe care înainte le treceam cu vederea devin acum importante. Motivul? La o anumită vârstă, primele semne ale îmbătrânirii încep să fie vizibile, cum sunt ridurile și liniile de expresie care se formează pe față, scrie El Economista.

Ceea ce nu toată lumea știe este că, pe lângă organizarea unei bune rutine de îngrijire a tenului, care să includă protecție solară, cremă hidratantă și seruri cu tratament, postura în care dormim poate fi de asemenea un factor cheie.

Ce sunt ridurile de somn

Cu siguranță, de mai multe ori, te-ai trezit dimineața sau după un pui de somn și ai observat apariția unor riduri pe față sau corp. La origine, aceste semne nu sunt un motiv de alarmă; unii chiar le percep ca o dovadă că somnul a fost de calitate. Totuși, pe măsură ce înaintăm în vârstă, acestea ar trebui să ne preocupe, pentru că ceea ce inițial era doar o „ridă temporară” se poate permanentiza.

Acest lucru se întâmplă deoarece, începând cu vârsta de 35 de ani, pielea începe să producă mai puțin colagen, principalul responsabil pentru menținerea netezimii și supleții acesteia. Când nivelurile scad, pielea își pierde elasticitatea, iar postura în care dormim poate contribui la apariția acestor așa-numite „riduri de somn”.

Cum să eviți apariția ridurilor de somn

Așa cum s-a explicat, ridurile de somn nu sunt altceva decât șanțuri pe piele cauzate de îmbătrânire și de modul în care dormim. De aceea, este important să fim atenți la posturile pe care ar trebui să le evităm pentru a preveni apariția lor.

În primul rând, una dintre cele mai nocive posturi este dormitul cu fața în jos. Practic, în această poziție pielea se apasă constant pe pernă, circulația nu se desfășoară corespunzător și, prin urmare, apare retenția de lichide. Pielea are memorie, iar dacă o presăm în aceeași zonă, în timp se va forma o ridă care nu va dispărea cu trecerea orelor.

Același proces are loc dacă dormim pe o parte, de aceea, pentru a preveni apariția acestor riduri, cel mai bine este să dormim pe spate, astfel evităm presiunea directă, reducem contactul cu perna și țesutul se odihnește fără a se deforma.