Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că refugiații sirieni pot avea un rol crucial în reconstrucția Siriei, anunțând și un plan care să sprijine reîntoarcerea celor care doresc acest lucru.
Friedrich Merz susține că refugiații sirieni din Germania sunt esențiali în reconstrucția Siriei
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
30 mart. 2026, 16:55, Știri externe

„Aceștia (n.r. refugiații sirieni) vor juca un rol important în Siria, după anii de distrugere a afacerilor, școlilor, creșelor și spitalelor”, a declarat șeful guvernului de la Berlin, luni, după o întâlnire cu președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa. 

Cancelarul a mai subliniat că mulți refugiați sirieni au avut o contribuție importantă în Germania, însă majoritatea își doresc să revină în țara de origine.  

Merz a mai precizat că Germania dorește să susțină procesul de reconstrucție a Siriei și reîntoarcerea voluntară a sirienilor care doresc acest lucru, anunțând și debutul unui program comun cu autoritățile de la Damasc. 

„În ultimele săptămâni, am elaborat un program comun de lucru pentru reconstrucție și repatriere, care este acum în curs de implementare”, spune cancelarul german, citat de Reuters

 Al-Sharaa a mulțumit Germaniei pentru sprijinul acordat refugiaților în timpul războiului civil și a spus: „Lucrăm cu prietenii noștri din Germania pentru a stabili un model de migrație circulară care să permită talentelor siriene să contribuie la reconstrucția țării lor”. 

Guvernul condus de Friedrich Merz a început să ia măsuri pentru contracararea creșterii în sondaje a partidului anti-imigrație,  Alternativa pentru Germania (AfD). Printre măsuri, guvernul de la Berlin a reintrodus  controale mai stricte asupra solicitanților de azil. 

