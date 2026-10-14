„Guvernul PeSeDan”. USR anunță că nu votează Cabinetul Luca Niculescu

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a transmis miercuri că nu va vota un Guvern PSD. Potrivit acesteia, un acest tip de Guvern „va aduce doar distrugere în țară”.



Un anunț similar a fost făcut și de liderul USR Dominic Fritz, care a spus că „USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat”.

„Nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă și de protecție pentru privilegiații PSD. Stabilitatea care ne este aruncată în față trebuie să se simtă în viața românilor, nu doar în liniștea baronilor care își pun oamenii să jefuiască – și asta în timp ce capturează justiția”, a continuat acesta.

Fritz a precizat că USR nu va vota acest Guvern deoarece „știm că se poate guverna și altfel. În mai puțin de un an, Radu Miruță și Irineu Darău au reușit să salveze 5 fabrici și șantiere și mii de locuri de muncă. Oana Țoiu a susținut și zilele trecute, la Consiliul Afacerilor Externe, sancțiuni pentru peste 1.500 de persoane și organizații din Rusia. Diana Buzoianu oprește robinetele cu bani publici, în plânsetele lui Sorin «ceasul» Grindeanu”.

„Acest guvern nu se va putea baza decât pe o majoritate ascunsă PSD-AUR în parlament. Nu pare că va avea o viață lungă, a anunțat PSD deja că “îl putem da jos în 6 luni dacă nu ne place”. Pentru a pune cu adevărat capăt haosului scump creat de PSD și AUR, trebuie să ne întoarcem din nou la oameni și la urne.

Voi propune Comitetului Politic al USR în ședința de vineri ca parlamentarii USR să nu voteze guvernul Luca Niculescu”, a conchis Dominic Fritz.

Cătălin Drulă a numit noul Guvern drept „Guvernul PeSeDan”.

„După ceva teatru și praf în ochi s-a îndeplinit dorința prezidențială. PSD își mufează înapoi oamenii la resurse. Era foame mare”, a scris acesta pe Facebook.

„Sistemul respiră ușurat – orice avânt reformist e oprit, pentru moment. Revenim la o hoție naționalistă sănătoasă.

Guvernul PSD-Nicușor Dan e pregătit de instalare.

Fostul mare partid – care la alegeri a luat 21,96% – și-a găsit salvarea pe moment în parteneriatul cu Matematicianul. Strict vorbind, asta e posibil doar pentru că șantajul la Bolojan a funcționat și va da votul acestui guvern.

Pentru România e un vis urât. Greu îți revii din dezamăgire după ce-ai fost tras în piept, păcălit, țepuit. Lehamitea și resemnarea sunt de înțeles.

Dar nu putem decât să ne adunăm, să ne ridicăm și să luptăm. E țara noastră, noi de aicea nu plecăm”, a adăugat Drulă.

Totodată, Irineu Darău a precizat că „USR rămâne consecvent, iar țara nu poate fi dată pe mâna PSD-AUR”.

Context

Miercuri, în urma ședinței conducerii partidului PSD de la Vila Lac, Partidul Social-Democrat a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu, potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice.

Decizia a fost luată în urma unui vot aproape unanim în ședința conducerii partidului. Doar opt participanți s-au abținut de la vot, printre aceștia numărându-se chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu.

De asemenea, PSD a votat miercuri și lista celor 11 miniștri pentru Guvernul Luca Niculescu.