În inima Căii Lactee, există un nor cosmic care ar putea avea gust de zmeură și rom, ar putea fi alcoolic și foarte toxic.

În întunericul infinit al spațiului și chiar în propria noastră galaxie, există multe lucruri ciudate pe care ne este greu să ni le imaginăm aici, pe Pământ. Astronomii au descoperit deja, de exemplu, o exoplanetă care miroase a ouă putrede, unde uneori plouă cu sticlă, un asteroid care conține miliarde de tone de fier, nichel și chiar aur și platină, care probabil este materie întunecată ascunsă, care uneori iese la lumină și au loc și fuziuni gigantice de găuri negre, scrie Telex.hu.

Gaura neagră a Căii Lactee, Săgetătorul A*, este, de asemenea, în mod regulat pe ordinea de zi, de exemplu, acum câțiva ani s-a sugerat că ar putea să nu fie o gogoașă, ci o formă alungită.

Un nor molecular neobișnuit din centrul galaxiei

La câteva sute de ani-lumină de această gaură neagră se află norul molecular Sagittarius B2, cea mai mare și mai activă regiune de formare a stelelor din galaxia noastră. Acesta conține doar 10% din gazul din centrul galaxiei noastre, însă jumătate din stelele sale se formează aici.

NASA a încercat să afle de ce anul trecut, realizând cele mai detaliate imagini realizate vreodată și, deși nu ne-am apropiat încă mult de răspuns, un lucru este sigur: imaginile realizate în infraroșu (NIRCam) și infraroșu mediu (MIRI) arată absolut fantastic. Și sunt semnificativ diferite una de cealaltă.

Dacă v-a plăcut, putem trece mai departe, pentru că Săgetătorul B2 merită să vorbim despre el, pe lângă imaginile sale și rata uimitoare de formare a stelelor, deoarece astronomii au ajuns la concluzia din 2009: norul molecular ar putea avea o aromă de zmeură și un miros care amintește de rom.

La acea vreme, au descoperit că Săgetătorul B2 conține cantități mari din doi compuși complecși, butironitril și formiat de etil, acesta din urmă are aromă de rom și de aceea și zmeura are aromă de zmeură. În plus, în nor au fost găsite mai multe tipuri de alcool, pe lângă propanol și metanol, dar și etanol, care este cunoscut ca ingredient în băuturile alcoolice de pe Pământ.

De ce nu este, de fapt, „un cocktail cosmic”

Conceptul unui nor molecular cu aromă de zmeură, parfum de rom și alcool sună destul de extravagant, dar nimeni nu ar trebui să înceapă să-și planifice următoarea vizită la baruri aici. În primul rând, pentru că este atât de departe și, în al doilea rând, pentru că proprietățile sale speciale merită tratate cu rezerve.

În primul rând, există faptul că conține nu doar etanol, ci și propanol și metanol, care sunt folosite în principal ca dezinfectanți și solvenți pe Pământ, și există mai mult din acesta din urmă, așa că nu recomandăm consumul său nimănui. Ca să nu mai vorbim de faptul că butironitrilul este un compus care conține cianură, deci ar fi, de asemenea, foarte toxic.

Apoi, există faptul că Arnaud Belloche, astronom la Institutul Max Planck pentru Radioastronomie, a răcit puțin lucrurile când a fost întrebat de The Guardian în 2009. Belloche a spus că formiatul de etil dă într-adevăr zmeurei aroma lor de zmeură, dar că ar fi nevoie de o mulțime de alte molecule pentru ca zmeura spațială să existe în Săgetătorul B2.

Și asta ca să nu mai vorbim de faptul că nu există aer în spațiu și, chiar dacă ar exista, nu am putea mirosi romul și zmeura, deoarece, deși densitatea moleculară de aici este destul de mare în comparație cu cea mai mare parte a spațiului cosmic, este atât de mică în comparație cu Pământul încât nici măcar nu putem începe să scriem toate zerourile.

Așadar, parfumul de rom și aroma de zmeură au fost mai degrabă o cascadorie publicitară în 2009, pentru care erau perfecte și, tehnic vorbind, le-ai fi putut oricum folosi, dar descoperirea compușilor era încă destul de importantă din punct de vedere astronomic.

La acea vreme, cercetătorii căutau aminoacizi, elementele constitutive ale vieții pe Pământ, în norul molecular și, deși nu au găsit niciunul, descoperirea acestor doi compuși complecși a dat speranța că într-o zi ar putea găsi aminoacizi sau alte molecule necesare pentru originea vieții în regiunea de formare a stelelor. Dacă nu în acestea, atunci aminoacizii au fost găsiți de mai multe ori în probe colectate din spațiu, iar toate cele cinci nucleobaze au fost identificate pe asteroidul Bennu anul trecut.