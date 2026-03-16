În Turcia, un cal de curse a fost servit drept carne de vită într-o cantină gratuită. Scandalul a izbucnit de la un microcip

Smart Latch era considerată o stea în ascensiune la herghelia sa. Iapa a galopat spre trei victorii în 13 curse, câștigând echivalentul a aproximativ 23.000 de euro în premii. O fractură a pus capăt carierei calului de curse în 2025. După vindecarea fracturii, Smart Latch a fost donată unui club de echitație pentru copii. Dar iapa nu a mai ajuns acolo; în schimb, a ajuns în farfuriile unei cantine sociale turcești.
Sorina Matei
16 mart. 2026, 17:41, Știrile zilei

Un scandal a izbucnit în Turcia după ce carne de cal a fost găsită într-o cantină gratuită pentru cei nevoiași, prezentată ca fiind carne de vită.

Un bărbat nevoiaș din Mersin (sudul Turciei) își termina masa la cantina socială a orașului când a mușcat brusc din kavurma (o mâncare tradițională cu carne de vită) și era să înghită un obiect străin, potrivit presei turcești, preluate de presa internațională.

Ceea ce a dat jos din gură l-a lăsat inițial nedumerit, apoi îngrozit.

Obiectul străin din ceea ce credea că este carne de vită era un microcip. Acesta fusese implantat în Smart Latch la hipodromul Adana Yesiloba.

Imagini cu calul și dispozitivul de urmărire au fost distribuite pe Instagram.

Calul a participat anterior la curse și a câștigat câteva premii, dar în 2025 a suferit o fractură și și-a încheiat cariera.

Fosta ei proprietară a calului, Suat Topcu, intenționase inițial să o folosească pe Smart Latch pentru reproducere după pensionarea cauzată de o accidentare. Cu toate acestea, animalul s-a dovedit a fi infertil.

Conform relatărilor din presă, Suat Topcu a plănuit apoi să doneze iapa unui club din Osmaniye, astfel încât copiii să poată învăța să o călărească.

După tratament, iapa nu a mai ajuns acolo. Potrivit presei, transportatorul a vrut să facă bani și a dus în schimb calul la un abator ilegal, care a vândut la rândul lui carnea ca fiind carne de vită.

Uciderea cailor nu este interzisă oficial în Turcia, dar este considerată un tabu. Incidentul a stârnit indignare.

Autoritățile din Mersin au declarat că au început o anchetă și intenționează să stabilească cum a ajuns carnea de cal în mâncarea cantinei caritabile din oraș și de ce a fost etichetată ca fiind carne de vită.

