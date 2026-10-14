Încă 2 miliarde de lei pentru Ministerul Transporturilor şi Ministerul Mediului, pentru achitatea facturilor aferente proiectelor PNRR. Unde vor merge banii

„Investițiile în dezvoltare nu trebuie să se oprească din cauza blocajelor la încasare. Iar firmele care au executat lucrări trebuie să aibă predictibilitate în privința plăților”, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, suma de 2 miliarde de lei „este o nouă decizie care arată de ce contează administrarea responsabilă a finanțelor publice. Stabilitatea financiară a țării înseamnă şi să anticipezi nevoile, să păstrezi resurse pentru momentele dificile și să direcționezi banii acolo unde investițiile avansează efectiv”.

Plăți de peste 44 miliarde de lei, realizate până în octombrie

Până la 12 octombrie, Nazare spune că din bugetul de stat au fost efectuate plăți de 44,3 miliarde de lei pentru proiectele din cadrul PNRR, din care 28,6 miliarde de lei pentru componenta de granturi, iar 15,7 miliarde de lei pentru componenta de împrumuturi.

Aceste sume „ includ atât finanțarea europeană, cât și contribuția națională, TVA și alte cheltuieli suportate de bugetul de stat”.

De asemenea, menționează că „efortul bugetar mobilizat efectiv în 2026 în cadrul proiectelor PNRR depășește 46,5 miliarde de lei, echivalentul a aproape 8,7 miliarde de euro”.

Unde vor merge cele 2 miliarde de lei

Din cele 2 miliarde de lei, 1,33 miliarde lei vor merge în infrastructură feroviară, 409 milioane lei în autostrăzi, 53 milioane lei în infrastructură locală și 353 milioane lei în investiții de mediu.

„Am susținut accelerarea investițiilor și am mobilizat resursele necesare. Acum trebuie să ne asigurăm că România intră în 2027 cu o imagine completă asupra obligațiilor rămase”, continuă Nazare.

Ministrul interimar menționează că „fiecare minister și coordonator de reforme și investiții din PNRR trebuie să clarifice ce proiecte au fost finalizate, ce lucrări au fost executate, ce facturi au fost emise și ce obligații mai trebuie finanțate, inclusiv din alte surse decât PNRR”.

„Nu putem construi bugetul pe 2027 pe estimări sau pe facturi care apar după închiderea programului”, adaugă acesta.

Totodată, precizează că există „o țintă obligatorie de reducere a deficitului, de respectare a angajamentelor europene, menținând în acelaşi timp un nivel ridicat al investițiilor publice care alimentează întreaga economie. Pentru toate acestea avem nevoie de transparență, prioritizare și o planificare mult mai riguroasă a resurselor”.

„Disciplina bugetară înseamnă să finanțăm ceea ce putem susține, să plătim obligațiile asumate și să nu transferăm problemele de astăzi în datoriile de mâine. Aceasta este diferența dintre a administra cheltuieli și a administra responsabil finanțele publice”, a conchis Alexandru Nazare.