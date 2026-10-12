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Nazare: Bugetul pe 2027 trebuie să fie „un buget al priorităților reale”. Ce se schimbă în finanțarea investițiilor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță o evaluare la zi a banilor încasați și cheltuiți prin PNRR, înaintea rectificării bugetare din 2026 și a pregătirii bugetului pentru anul viitor.
Nazare: Bugetul pe 2027 trebuie să fie „un buget al priorităților reale”. Ce se schimbă în finanțarea investițiilor
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Ilie Marian
Oana Antipa
12 oct. 2026, 18:40, Economic
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Demersul vine după ce peste 300 de milioane de euro aferente cererii de plată numărul 3 au intrat săptămâna trecută în Trezoreria statului.

Peste 300 de milioane de euro au intrat în Trezorerie

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Alexandru Nazare afirmă că încasarea fondurilor europene reduce presiunea asupra necesarului de finanțare al României și demonstrează importanța utilizării resurselor puse la dispoziție prin mecanismele europene.

„Este o veste importantă pentru finanțele publice ale României”, a transmis ministrul, referindu-se la suma de peste 300 de milioane de euro încasată în cadrul cererii de plată numărul 3 din PNRR.

Ministerul Finanțelor a solicitat, în acest context, actualizarea situației financiare a Planului Național de Redresare și Reziliență. Analiza trebuie să cuprindă fondurile încasate, cheltuielile deja efectuate, investițiile care nu au fost finalizate, obligațiile financiare rămase și sursele din care acestea vor putea fi acoperite.

Nazare: Bugetele trebuie construite pe resurse reale

Ministrul explică faptul că bugetul pentru 2026 a pornit de la anumite estimări privind veniturile din PNRR și cheltuielile necesare proiectelor programate. Înaintea rectificării, Finanțele vor însă o imagine actualizată asupra banilor disponibili și a obligațiilor asumate.

„Trebuie să construim bugete pe resurse reale, actualizate la zi, nu pe estimări”, a subliniat Nazare.

Potrivit ministrului, autoritățile trebuie să analizeze inclusiv investițiile deja începute și să identifice soluții pentru continuarea proiectelor considerate prioritare, fără apariția unor noi dezechilibre bugetare.

O altă problemă indicată de șeful Finanțelor este fragmentarea investițiilor publice între diferite programe, instituții și surse de finanțare. Nazare pledează pentru o planificare integrată și multianuală, astfel încât proiectele asumate să poată fi finanțate până la finalizare.

Bugetul pentru 2027, construit în jurul priorităților

Ministrul atrage atenția că noile angajamente financiare trebuie analizate inclusiv prin prisma efectelor lor asupra deficitului bugetar și datoriei publice.

„Consolidarea fiscală și dezvoltarea trebuie să meargă împreună”, afirmă Alexandru Nazare, care consideră rectificarea bugetară un moment pentru realinierea resurselor statului la proiectele considerate cu adevărat importante.

În perspectiva anului următor, ministrul susține o schimbare de abordare în construcția bugetară.

„Bugetul pentru 2027 trebuie să fie un buget al priorităților reale”, a transmis Nazare.

Potrivit acestuia, România trebuie să treacă de la finanțarea separată a proiectelor, în funcție de instituție sau program, la un model în care investițiile și reformele sunt planificate coerent, predictibil și în raport cu resursele efectiv disponibile.

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