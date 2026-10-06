Incendiu de pădure în Gorj: O aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române intervine pentru stingerea flăcărilor

Ministerul Apărării Naționale a transmis marți că Forțele Aeriene Române participă la o nouă misiune de stingere a incendiilor.

Conform MApN, un avion C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române a fost mobilizat pentru a interveni la stingerea incendiului de pădure declanșat pe raza județului Gorj.

Aeronava a decolat din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, la ora 09.40.

De asemenea, misiunea aeriană se desfășoară la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru stingerea incendiilor, aeronavele C-27J Spartan pot transporta 6.000 de litri de apă (șase containere) la fiecare trecere.

Incendiul, izbucnit în zona montană

Potrivit presei locale, un incendiu a fost semnalat duminică în zona montană a județului Gorj, pe culmea care coboară dinspre vârful Setea către Valea Gilortului.