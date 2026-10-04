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Ingredientul comun pe care îl ai în bucătărie și pe care păianjenii nu îl suportă

Odată cu venirea toamnei, mulți oameni observă mai mulți păianjeni în casele lor. Totuși, un ingredient comun din bucătărie îi poate ține la distanță.
Ingredientul comun pe care îl ai în bucătărie și pe care păianjenii nu îl suportă
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
04 oct. 2026, 21:15, Life-Inedit
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Toamna este și sezonul de împerechere pentru păianjeni, așa că masculii intră mai des în case în căutarea femelelor. Femelele, pe de altă parte, sunt atrase de căldură pe măsură ce temperaturile exterioare scad.

Mirosul pe care păianjenii îl detestă

Conform Blic, expertul James Higgins spune că mirosul de scorțișoară poate ajuta la ținerea păianjenilor departe de casa ta.

O modalitate este să răspândești mirosul de scorțișoară în camerele în care apar cel mai des păianjenii. Acest lucru se poate face folosind lumânări parfumate sau difuzoare de scorțișoară, dar și prin simpla plasare a bețișoarelor de scorțișoară în apropierea locurilor unde păianjenii ar putea intra în casă.

„Scorțișoara vine în multe forme, așa că poți pune bețișoare de scorțișoară prin casă sau, alternativ, poți opta pentru o lumânare parfumată pentru a alunga păianjenii, oferind în același timp casei tale o atmosferă plăcută și caldă”, explică Higgins.

În ce camere să puneți scorțișoara

Batoanele de scorțișoară sunt cel mai bine amplasate lângă punctele de intrare pe care bănuiți că păianjenii le folosesc pentru a intra în casă. Mirosul poate fi răspândit și prin utilizarea lumânărilor sau a difuzoarelor, în special în camerele în care îi observați în mod regulat.

Scorțișoara poate fi astfel o modalitate simplă de a încerca să reduci prezența păianjenilor în casă în lunile de toamnă. În același timp spațiul poate căpăta și un miros caracteristic de toamnă.

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