Instanțele federale ale SUA întăresc securitatea în urma unui atac cibernetic major

POLITICO a raportat miercuri că sistemul electronic de înregistrare a dosarelor utilizat de instanțele federale a fost compromis în urma unui atac cibernetic la scară largă în mai multe state americane.

Incidentul a afectat sistemul federal central de gestionare a dosarelor judiciare, care include Case Management/Electronic Case Files (CM/ECF), utilizat de profesioniștii din domeniul juridic pentru a încărca și gestiona documentele dosarelor, și PACER, un sistem care oferă acces public la aceleași date.

Într-un comunicat publicat joi, sistemul judiciar federal a declarat că „ia măsuri suplimentare pentru a consolida protecția documentelor sensibile din dosare, ca răspuns la recentele atacuri cibernetice sofisticate și persistente asupra sistemului său de gestionare a dosarelor”.

„Sistemul judiciar îmbunătățește, de asemenea, securitatea sistemului și blochează atacurile viitoare, acordând prioritate colaborării cu instanțele pentru a atenua impactul asupra părților litigante”, se adaugă în comunicat.

Informare despre atacuri

Un purtător de cuvânt al Comitetului Judiciar al Senatului, căruia i s-a acordat anonimatul deoarece nu era autorizat să vorbească public despre atacuri, a declarat că Comitetele Judiciare ale Senatului și Camerei Reprezentanților, împreună cu reprezentanți ai Comitetelor de Alocare a Fondurilor ale Camerei Reprezentanților și Senatului și ai Subcomitetului Judiciar al Senatului pentru Instanțele Federale, au primit o informare despre atacuri pe 23 iulie, potrivit Politico.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că comitetele au solicitat o informare clasificată de urmărire în septembrie, odată ce Congresul se va întoarce din vacanța din august.

Nu este clar imediat dacă în spatele încălcărilor se află actori sponsorizați de stat sau grupuri criminale și nici modul în care aceștia au reușit să acceseze sistemul federal de depunere a dosarelor.

O persoană familiarizată cu atacurile, căreia i s-a acordat anonimatul deoarece nu era autorizată să vorbească public, a declarat că acestea prezintă caracteristici similare cu o încălcare a datelor din sistemul federal al instanțelor din SUA, care datează de la începutul anului 2020. „Problema centrală este similară și/sau legată de vulnerabilitățile exploatate în timpul atacului cibernetic din 2020”, a spus persoana respectivă.

Necesitatea de finanțare a sistemului judiciar

Departamentul de Justiție a deschis o anchetă privind atacul în iulie 2022. La acea vreme, Jerrold Nadler (D-N.Y.), președintele Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, le-a spus colegilor săi parlamentari că „trei actori străini ostili” erau implicați în incident.

Jamie Raskin (D-Md.), membru al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților, a declarat că cel mai recent atac cibernetic asupra sistemului federal de depunere a dosarelor „subliniază necesitatea urgentă ca Congresul să finanțeze sistemul judiciar la nivelul solicitat, astfel încât acesta să poată moderniza infrastructura și să protejeze integritatea sistemului nostru juridic”.

„Judecătorii și alți experți au avertizat de mult timp Congresul că sistemele electronice învechite ale sistemului judiciar federal sunt vulnerabile la exact acest tip de încălcări”, a spus Raskin. „Nu putem permite ca informațiile sensibile să rămână expuse unor amenințări atât de grave și care pot fi prevenite în totalitate”.

Președinții curților federale din Circuitul 8 – inclusiv Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota de Nord și Dakota de Sud – au fost informați săptămâna trecută despre cele mai recente încălcări în cadrul unei conferințe la Kansas City.

Instanțele din SUA au menționat că sistemul judiciar colaborează cu Departamentul pentru Securitate Internă și Departamentul Justiției pentru a răspunde la încălcări, alături de alte agenții executive și de Congres.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției a refuzat să comenteze, în timp ce un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă nu a răspuns la solicitarea de comentarii.