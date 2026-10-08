Irineu Darău anunță decontarea a peste 6 milioane de lei pentru investiții în stațiunile balneare: Transformăm avantajul natural al României într-un avantaj economic

Irineu Darău a transmis că în spatele acestor bani sunt investiții totale de peste 12 milioane de lei.

„Statul poate acoperi cel mult 50% din cheltuielile eligibile”, a scris ministrul interimar pe Facebook.

În ce constă investițiile

El precizează că banii au mers pe aparatură medicală pentru baze de tratament, echipamente pentru tratamente balneare, modernizarea structurilor de cazare, piscine cu ape termale. Potrivit ministrului interimar, această infrastructură este necesară pentru servicii mai bune sau formarea personalului.

„România are o resursă pe care puține țări europene o pot egala: ape minerale, nămoluri, gaze terapeutice și zeci de stațiuni balneare și balneoclimatice. Dar resursa naturală, singură, nu este suficientă”, spune Darău.

Astfel, menționează că țara are nevoie de stațiuni moderne, servicii la standarde europene și investiții care să facă turismul balnear atractiv.

Totodată, precizează că beneficiile nu trebuie să rămână doar în hoteluri sau baze de tratament.

„Ele trebuie să se vadă în comunitățile locale: în locuri de muncă, în afaceri care cresc și în venituri care rămân acolo. Asta vrem să obținem prin astfel de programe: să transformăm avantajul natural al României într-un avantaj economic”, continuă ministrul interimar.

Care sunt pașii următori