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Irineu Darău anunță tăierea la jumătate a indemnizațiilor la Societatea Națională a Apelor Minerale: Nu mai pot fi la întâmplare

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat vineri că vor fi tăiate la jumătate indemnizațiile din Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale. El precizează că „indemnizațiile nu mai pot fi la întâmplare, ci trebuie să aibă legătură cu tipul companiei și cu starea ei”.
Irineu Darău anunță tăierea la jumătate a indemnizațiilor la Societatea Națională a Apelor Minerale: Nu mai pot fi la întâmplare
Ioana Târziu
09 oct. 2026, 10:58, Economic
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„SNAM ne arată cum funcționează standardizarea în cazul unei societăți care funcționează pe pierdere: nouă metodologie clară și transparentă de la MEDAT aduce o tăiere de peste 50% a indemnizațiilor Consiliului de Administrație”, a scris Irineu Darău pe Facebook.

Cum va arăta indemnizația brută

Potrivit ministrului interimar al Economiei, indemnizația brută lunară a unui membru al Consiliului de Administrație din Societatea Națională a Apelor Minerale scade de la 8.130 de lei la 3.953 de lei.

„SNAM a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de peste 4,26 milioane de lei și, conform metodologiei, pentru o companie aflată în această situație se aplică un coeficient de 0,5 la baza salarială de referință. Ceea ce duce la o scădere drastică a remunerației”, a explicat acesta.

Darău a menționat faptul că „noua formulă de calcul nu a fost gândită pentru a crește sau a reduce indemnizații în mod arbitrar, ci ține cont de dimensiunea companiei, de complexitatea activității, de situația financiară și de responsabilitățile administratorilor”.

Totuși, ministrul interimar menționează că discuția nu trebuie să se oprească la cât câștigă membrii Consiliului de Administrație.

„Societatea a funcționat ca un simplu intermediar pasiv”

„SNAM deține licențele de exploatare pentru majoritatea zăcămintelor de apă minerală din România. Cu toate acestea, de prea mulți ani, societatea a funcționat ca un simplu intermediar pasiv: extrage apa și o vinde mai departe către îmbuteliatorii privați – în timp ce se confruntă cu rețele de transport învechite, pierderi pe traseu, costuri operaționale mari și absența unei strategii de dezvoltare a unor branduri sau capabilități proprii de valorificare”, spune el.

Irineu Darău susține că „o astfel de companie trebuie să facă mai mult decât să exploateze resursele pe care le are la dispoziție și trebuie să investească în modernizare, să reducă pierderile, să dezvolte noi surse și să valorifice mai eficient potențialul economic al apelor minerale”.

„Statul trebuie să se comporte ca un acționar responsabil și să remunereze corect administratorii, dar și să ceară performanță și în niciun caz să stabilească indemnizații în funcție de cine ocupă o funcție sau de cine l-a numit acolo”, continuă ministrul interimar al Economiei.

„Creșterile și reducerile trebuie să poată fi explicate prin aplicarea acelorași reguli, iar obiectivul, în cazul SNAM, este ca societatea să revină pe profit și să genereze mai multă valoare pentru statul român”, a conchis Irineu Darău.

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