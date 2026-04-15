Israel: O femeie a fost pusă sub acuzare pentru spionaj în favoarea Iranului

Autoritățile israeliene au anunțat inculparea unei femei din Nazaret, identificată ca Shomua Abu Abed, pentru activități de spionaj în favoarea Iranului, relatează The Times of Israel.

Potrivit poliției și serviciului de securitate internă Shin Bet, femeia a fost reținută în luna martie, după ce ar fi început colaborare cu serviciile de informații ale Teheranului în luna octombrie.

În urma cercetărilor, s-a aflat că femeia ar fi primit criptomonede în schimbul informațiilor furnizate. Printre activitățile sale se numără fotografierea unor obiective sensibile din Israel, inclusiv baze ale armatei și rafinăria din Haifa.

În plus, aceasta ar fi transmis date despre un cetățean israelian, fost oficial în domeniul securității.

Autoritățile israeliene din domeniul securității și siguranței publice au arestat peste 50 de persoane suspectate de colaborare cu serviciile de informații de la Teheran în ultimii doi ani.