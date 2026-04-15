Israel: O femeie a fost pusă sub acuzare pentru spionaj în favoarea Iranului

O femeie din Nazaret a fost pusă sub acuzare miercuri pentru spionaj în favoarea Iranului, fiind suspectată că a fotografiat și transmis informații despre obiective strategice.
Radu Mocanu
15 apr. 2026, 12:21, Știri externe

Autoritățile israeliene au anunțat inculparea unei femei din Nazaret, identificată ca Shomua Abu Abed, pentru activități de spionaj în favoarea Iranului, relatează The Times of Israel

Potrivit poliției și serviciului de securitate internă Shin Bet, femeia a fost reținută în luna martie, după ce ar fi început colaborare cu serviciile de informații ale Teheranului în luna octombrie. 

În urma cercetărilor, s-a aflat că femeia ar fi primit criptomonede în schimbul informațiilor furnizate. Printre activitățile sale se numără fotografierea unor obiective sensibile din Israel, inclusiv baze ale armatei și rafinăria din Haifa.

În plus, aceasta ar fi transmis date despre un cetățean israelian, fost oficial în domeniul securității.

Autoritățile israeliene din domeniul securității și siguranței publice au arestat peste 50 de persoane suspectate de colaborare cu serviciile de informații de la Teheran în ultimii doi ani. 

Recomandarea video

PSD stabilește duminică întrebarea pentru referendumul intern de luni: Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu
G4Media
Hackeri ruși au compromis zeci de emailuri ale Armatei Române. Eroarea care i-a dat de gol
Gandul
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Glenn Corn, fost oficial CIA, despre puterea reală a lui Putin la nivel global: „Nu mai are capacitatea să-și apere aliații”
Libertatea
Cât timp se salută credincioșii cu „Hristos a Înviat”? Ce semnificație au, de fapt, aceste cuvinte
CSID
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Promotor