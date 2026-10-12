Israelul vrea menținerea armatei în taberele palestiniene. „Nu este treaba justiției să se amestece în deciziile militare”

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a descris prezența armatei în taberele palestiniene drept „permanentă” și a susținut că instanțele nu ar trebui să intervină în această chestiune, potrivit The Times of Israel.

Zeci de mii de palestinieni nu se pot întoarce acasă

În 2025, armata israeliană a lansat o amplă operațiune militară în trei tabere de refugiați palestinieni din nordul Cisiordaniei, în orașele Jenin și Tulkarem și în apropierea acestuia din urmă, la Nur Shams.

Operațiunea a dus la strămutarea a zeci de mii de palestinieni, cărora nu li s-a mai permis să se întoarcă la locuințele lor.

Curtea Supremă a Israelului a acceptat că situația de securitate nu permite, deocamdată, revenirea locuitorilor, dar a cerut Ministerului Apărării și armatei să prezinte un calendar clar privind momentul în care ar putea avea loc întoarcerea.

Ministrul Apărării invocă motive de securitate

Israel Katz susține că prezența îndelungată a armatei în tabere a contribuit la reducerea terorismului în Cisiordania. „Ca urmare, terorismul în Cisiordania a scăzut cu 80%, ajungând la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată”, a declarat Israel Katz.

„Prezența pe termen lung a armatei în tabere nu este o chestiune judiciară, ci una de securitate operațională”, a declarat ministrul, argumentând că măsura este necesară pentru protejarea militarilor și a civililor israelieni.

Katz a invocat și amenințările reprezentate, în opinia sa, de grupări jihadiste susținute de Iran și de Frăția Musulmană, o mișcare islamistă fondată în Egipt. El a susținut că acestea ar urmări organizarea unor atacuri similare celui din 7 octombrie și în Cisiordania.

Ministrul a comparat situația cu operațiunile militare din Gaza, Siria, Liban și Iran, susținând că instanța supremă nu ar trebui să intervină în deciziile operaționale ale armatei.

„În această privință, nu intenționez să fac compromisuri, chiar dacă va fi nevoie de proceduri legislative speciale în Knesset”, a declarat Katz, referindu-se la Parlamentul Israelului.

Pe 27 octombrie, în Israel au loc alegeri parlamentare, în urma cărora vor fi aleși cei 120 de membri ai noului Parlament al țării.