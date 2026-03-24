Lufthansa a anulat zborurile către Orientul Mijlociu până în toamnă

Compania aeriană germană Lufthansa a anulat numeroase zboruri către Orientul Mijlociu: spre Abu Dhabi, Amman (Iordania) și Muscat (Oman) până pe 24 octombrie.

Zborurile spre Dubai și Tel Aviv au fost anulate doar până pe 31 mai, dar această perioadă ar putea fi prelungită și mai mult.

Pasagerii zborurilor anulate vor putea să își rezerve biletele gratuit sau să primească o rambursare completă. Cei care au făcut rezervările prin intermediul agențiilor de voiaj trebuie să se adreseze direct acestora.

Anulările pe o perioadă atât de lungă au fost o surpriză, deoarece în prealabil zborurile erau anulate doar cu puțin timp înainte de decolare.

Lufthansa explică acest lucru prin necesitatea unei planificări sigure a zborurilor și a programelor pentru echipaje.