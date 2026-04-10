Prima pagină » Social » Grevă la Lufthansa cu o zi înainte de Paște / Sute de români nu știu dacă mai ajung acasă de sărbători

Grevă la Lufthansa cu o zi înainte de Paște / Sute de români nu știu dacă mai ajung acasă de sărbători

Sute de români din străinătate nu știu dacă mai ajung acasă de Paște din cauza unei greve a angajaților Lufthansa, care a lăsat la sol cel puțin 20 de aeronave. Pasagerii sunt sfătuiți să caute alternative.
Grevă la Lufthansa cu o zi înainte de Paște / Sute de români nu știu dacă mai ajung acasă de sărbători
Hepta/Mediafax Foto
Luiza Moldovan
10 apr. 2026, 10:32, Social

Traficul aerian dintre România și Germania este serios afectat vineri, după ce o grevă declanșată în cadrul companiei Lufthansa a dus la anularea a peste 20 de zboruri, potrivit boardingpass.ro.

Cursele vizate urmau să fie operate pe rutele dintre aeroporturi din România și principalele hub-uri ale companiei, Frankfurt și München.

Sunt afectate zboruri programate spre și dinspre mai multe orașe din țară, inclusiv București, Cluj-Napoca, Sibiu și alte aeroporturi regionale, relatează aceeași sursă.

Lufthansa consideră greva o măsură excesivă

Protestul face parte dintr-un conflict de muncă între angajați și conducerea companiei, în contextul negocierilor privind salariile și condițiile de lucru.

Sindicatele acuză lipsa unor progrese reale în discuții, în timp ce Lufthansa consideră greva o măsură excesivă.

Nu doar România este afectată de această grevă. Sute de zboruri sunt în aceeași situație.

Pasagerii sunt sfătuiți să-și verifice statusul curselor

Compania estimează totuși că o parte dintre curse vor fi totuși operate, în funcție de disponibilitatea echipajelor.

Pasagerii care aveau bilete pe zborurile anulate sunt sfătuiți să verifice statusul curselor și să ia legătura cu operatorul aerian pentru reprogramări sau compensații, conform reglementărilor în vigoare.

