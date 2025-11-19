Mai puțin de jumătate dintre elevii români au o viziune optimistă despre viitorul lor profesional. Salvați Copiii a lansat o platformă interactivă de orientare vocațională

Doar 45,2% dintre elevii români au o viziune optimistă asupra viitorului lor profesional.

Alegerea carierei rămâne o provocare majoră pentru elevi, iar teama de eșec domină procesul decizional.

Aproape jumătate (46,4%) dintre elevi se situează în zona incertitudinii sau a optimismului moderat, 5,4% se declară pesimiști, iar aproape 3% nu au o impresie clară despre perspectivele lor de carieră.

Pentru a-i sprijini în alegerea carierei, Organizația Salvați Copiii și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională au lansat astăzi platforma interactivă de orientare vocațională „What’s Next” (www.whatsnext.com.ro).

Platformă cu videoclipuri realizate cu Smiley și alți artiști

Platforma oferă resurse educaționale și 10 videoclipuri realizate cu Edy Chereji, Nicolai Tand, Smaranda Știrbu, Mihai Rait, Vlad Munteanu, Alexandru Dadoo, Anca Puff, Dana Iuga, Edward Aninaru și Smiley. Aceștia le povestesc copiilor cum pot alege un drum profesional care să îi intereseze și împlinească. De asemenea, 10 elevi și-au împărtășit așteptările și temerile legate de dezvoltarea profesională.

Evenimentul de lansare al proiectul What’s next?, program de orientare vocationala si consiliere in cariera organizat de organizatia Salvati Copii si Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE), miercuri, 19 noiembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

Accesul pe platformă se face simplu, prin crearea unui cont de utilizator. În cazul elevilor, contul este activat doar după confirmarea acordului părinților, asigurând un mediu sigur și responsabil pentru toți utilizatorii.

Cum își aleg elevii cariera: părinții, principala sursă de încredere

Părinții sunt principala sursă de încredere pentru elevi în alegerea carierei (74,7%), urmați de resursele digitale (45,8%) și profesorii de la disciplinele preferate (41,4%).

Teama de eșec este principala dificultate resimțită de elevi atunci când trebuie să își aleagă cariera (67,9%). Teama e urmată de nesiguranța legată de viitor (54%).

Studiul mai arată că 38,5% dintre elevi, deși au auzit despre orientare și consiliere în carieră, spun că nu au participat la astfel de activități. Totuși, două treimi dintre elevi ar fi dispuși să aloce cel puțin două ore pe lună pentru participarea la activități de consiliere și orientare în carieră.

Orientare vocațională pentru elevi: impact al proiectului pilot

„Orientarea și consilierea pentru carieră sunt esențiale, pentru că ajută copilul să se valorizeze și să investească activ în formarea intelectuală și socială. Deseori, copiii resimt presiunea alegerii unui parcurs profesional, fără să aibă însă informațiile necesare și fără a fi reușit să interiorizeze alegerile pentru viitor”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Proiectul pilot, derulat în anul școlar 2024-2025, a format 72 de specialiști (directori de unități școlare, diriginți și consilieri școlari). A implicat 1.006 elevi din clasele a VII-a și a XI-a la sesiunile de orientare în carieră.

Peste 1.000 de elevi din alte clase au participat la activitățile susținute de specialiștii formați, iar 200 de părinți au participat la minim două întâlniri cu diriginții și consilierii școlari.

Scopul proiectului a fost acela de a contribui la asigurarea accesului elevilor din municipiul București la un proces de consiliere și orientare în carieră de calitate, prin formarea specialiștilor și dezvoltarea de mijloace moderne de informare pentru elevi, părinți și specialiști care să asigure elevilor un parcurs academic și profesional adaptat potențialului fiecăruia.