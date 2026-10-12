MApN, mesaj de Ziua Națională a Spaniei. „Militarii spanioli contribuie la apărarea spațiului aerian al României”

Cu ocazia Zilei Naționale a Spaniei, MApN le-a urat „la mulți ani” colegilor spanioli.

„Cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a Spaniei, le transmitem colegilor noștri spanioli cele mai sincere urări de La mulți ani!”, se arată în postarea încărcată de Ministerul Apărării Naționale pe Facebook.

MApN a scris că „militarii spanioli contribuie la apărarea spațiului aerian al României în cadrul misiunii NATO Enhanced Air Policing South”.



De asemenea, în luna august, „piloții spanioli au doborât o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc”, se mai arată în postare.

Pe 20 august, o dronă a intrat în spațiul aerian al României, în județul Tulcea, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol, iar un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană.

„La mulți ani, Spania! La mulți ani, colegilor noștri spanioli! Împreună suntem mai puternici!”, a conchis MApN.