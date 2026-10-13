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MApN susține mesajul dur transmis Rusiei de către comandantul NATO: Orice agresiune împotriva unui stat aliat va primi un răspuns ferm și eficient

MApN a transmis marți că mesajul comandantului suprem al NATO este unul „ferm, fără echivoc”, iar „orice agresiune împotriva unui stat aliat va primi un răspuns ferm și eficient”.
MApN susține mesajul dur transmis Rusiei de către comandantul NATO: Orice agresiune împotriva unui stat aliat va primi un răspuns ferm și eficient
Sursa foto: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro﻿
Ioana Târziu
13 oct. 2026, 18:08, Social
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Într-o postare încărcată pe Facebook, Ministerul Apărării Naționale a reacționat marți în urma mesajului transmis luni de comandantul suprem al NATO, General Alexus G. Grynkewich.

„«Vom face ca orice atac împotriva oricărui aliat să fie complet inutil» este un mesaj ferm transmis la Warsaw Security Forum: NATO nu caută confruntarea, dar este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a transmis MApN.

De asemenea, MApN afirmă că „descurajarea înseamnă mai mult decât declarații. Înseamnă forțe pregătite, capacitate de reacție și voința de a acționa decisiv”.


Luni, generalul american Alexus Grynkewich a spus că orice atac asupra unui stat membru NATO va fi oprit, iar Alianța este pregătită să neutralizeze nu doar trupele agresoare, ci întregul sistem care le susține.

Acesta a subliniat caracterul defensiv al Alianței, însă a arătat că reacția în cazul unui atac ar urmări împiedicarea adversarului să își atingă oricare dintre obiective.

„Dacă cineva este suficient de nechibzuit să ne atace, vom lupta”, a declarat luni Grynkewich.

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