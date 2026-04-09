Mașini electrice pentru SRI, STS și SPP. Anunțul ministrului Transporturilor despre investițiile din bani europeni

Ministrul Transporturilor a anunțat, printr-o postare pe Facebook, semnarea a trei contracte de finanțare pentru Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază. Proiectele sunt finanțate integral prin Fondul pentru Modernizare și vizează achiziția de vehicule electrice, dar și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

Potrivit ministrului, aceste investiții fac parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a emisiilor și de creștere a eficienței energetice la nivelul instituțiilor publice. Oficialul subliniază că statul trebuie să dea primul exemplu în procesul de tranziție către un transport mai puțin poluant, în condițiile în care presiunile pentru decarbonizare cresc la nivel european.