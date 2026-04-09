Mașini electrice pentru SRI, STS și SPP. Anunțul ministrului Transporturilor despre investițiile din bani europeni

Ministrul Transporturilor, Ciprian Constantin Șerban, anunță semnarea unor contracte de finanțare pentru instituții-cheie ale statului, vizând trecerea la mobilitate electrică și reducerea emisiilor.
Sursa foto: Ciprian Serban /Facebook
Mădălina Dinu
09 apr. 2026, 17:17, Politic

Ministrul Transporturilor a anunțat, printr-o postare pe Facebook, semnarea a trei contracte de finanțare pentru Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază. Proiectele sunt finanțate integral prin Fondul pentru Modernizare și vizează achiziția de vehicule electrice, dar și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

Potrivit ministrului, aceste investiții fac parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a emisiilor și de creștere a eficienței energetice la nivelul instituțiilor publice. Oficialul subliniază că statul trebuie să dea primul exemplu în procesul de tranziție către un transport mai puțin poluant, în condițiile în care presiunile pentru decarbonizare cresc la nivel european.

„Astăzi, am semnat trei contracte de finanțare cu Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază. Investițiile, finanțate integral prin Fondul pentru Modernizare, vizează achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare. Decarbonizarea transportului trebuie să înceapă de la stat. Nu putem cere sectorului privat să accelereze tranziția dacă instituțiile publice nu dau exemplu.

Proiectele vor reduce semnificativ emisiile de CO₂, vor scădea costurile de operare și vor crește independența energetică. În contextul actual, securitatea și sustenabilitatea sunt strâns legate, iar investițiile în mobilitate curată reprezintă o prioritate strategică. Vom continua să folosim Fondul pentru Modernizare pentru investiții cu scopul de a avea un sistem de transport mai curat, eficient și sustenabil”, a scris Șerban pe pagina oficială de Facebook.

