Merz: Germania va construi primul reactor termonuclear comercial din lume

„Noi, cei din guvern, nu numai că am inclus tehnologia termonucleară ca una dintre tehnologiile majore de pe Agenda noastră Hightech, dar avem și ambiția ca Germania însăși să conecteze primul reactor termonuclear la rețea. Aceasta va fi o revoluție în producția și furnizarea de energie pentru țara noastră”, a declarat Merz la Târgul de la Hanovra, informează Baha.

„Acolo, într-o zi, vom putea produce combustibil termonuclear – tritiu. Este un progres major. Scopul guvernului federal este de a ajuta această tehnologie de fuziune să realizeze un salt atât de mare încât să putem construi o centrală electrică pe baza ei”, a adăugat el.

Guvernul german a dezvăluit „Planul de acțiune privind fuziunea” în octombrie anul trecut, angajând peste 2 miliarde de euro până în 2029 pentru cercetarea fuziunii, cu scopul de a construi „prima centrală electrică de fuziune din lume”.

Germania și criza de Kerosen

Tot azi, Germania analizează riscul unei crize de aprovizionare cu combustibil pentru aviație, pe fondul conflictului din Iran, iar cancelarul Friedrich Merz a anunțat convocarea Consiliului Național de Securitate, arată Politico.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că va convoca „prompt” Consiliul Național de Securitate pentru a evalua riscurile generate de o posibilă penurie de kerosen în Europa. Decizia vine în contextul tensiunilor crescânde pe piața energetică, alimentate de războiul din Iran.

Consiliul, format din miniștri și experți, a fost creat anul trecut pentru a permite reacții rapide în situații de criză majoră. Convocarea acestuia indică faptul că autoritățile germane consideră situația una potențial gravă, notează Politico.