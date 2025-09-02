Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis în noaptea de luni spre marți un mesaj Ro-Alert care avertiza asupra posibilității căderii unor obiecte din aer, pe fondul războiului din Ucraina..

Potrivit IGSU, mesajul a fost emis în jurul orei 24.00 și a vizat zona de nord a județului Tulcea.

Acesta avertiza asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Durata avertizării a fost de 90 de minute.