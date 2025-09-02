Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis în noaptea de luni spre marți un mesaj Ro-Alert care avertiza asupra posibilității căderii unor obiecte din aer, pe fondul războiului din Ucraina..
Potrivit IGSU, mesajul a fost emis în jurul orei 24.00 și a vizat zona de nord a județului Tulcea.
Acesta avertiza asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.
Durata avertizării a fost de 90 de minute.
În luna iulie a acestui an avut loc un nou advertisment Ro-Alert. Locuitorii din zonele vizate au fost îndemnaţi să ia măsuri de siguranţă şi să apeleze numărul unic de urgenţă 112 dacă au nevoie de sprijin sau informaţii suplimentare.
„Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minunte”, este mesajul Ro-Alert.