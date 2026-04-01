Mihai Fifor reacționează la pierderea procesului cu Pfizer: Dovada vie a ticăloșiilor USR-iste

„Suntem buni de plată aproximativ 600 de milioane de euro. Atât ne costă astăzi deciziile luate atunci de usr-iștii Voiculescu și Mihăilă. Două glorii ale plăgii numite USR”, notează Fifor pe Facebook, adăugând: „Decizii pentru ei și gașca lor. Împotriva românilor”.

Social-democratul a amintit și dosarul de achiziții de vaccinuri instrumentat de DNA împotriva fostului premierul, Florin Cîțu, și ai foștilor miniștrii ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihailă. Cei trei sunt suspectați de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu.

„Procurorii vorbesc despre achiziții făcute fără documente care să justifice necesitatea, în condițiile în care România avea deja suficiente doze pentru a acoperi populația”, notează Fifor.

Deputatul PSD a ataca USR, declarând: „USR-iștilor, sunteți buni de plată! Pentru că nu mai e despre pandemie. Este despre responsabilitate. 600 de milioane de euro nu sunt o greșeală. Sunt dovada vie a ticăloșiilor USR-iste”.

Reacția acestuia vine după ce România a pierdut în prima instanță procesul cu Pfizer și trebuie să plătească 600 de milioane de euro sau aproximativ trei miliarde de lei pentru dozele de vaccin pe care a refuzat să le mai preia în 2023.