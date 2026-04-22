Fifor: Ne pare rău că vă încurcăm, domnule Bolojan

Deputatul Fifor Mihai a transmis, miercuri, pe contul său de Facebook că „e o vorbă veche în popor care spune că hoțul strigă hoții, adică exact retorica de zilele acestea a lui Ilie Sărăcie și a vuvuzelelor sale”.

„Deciziile privind împrumuturile, deficitul, taxele și cheltuirea banului public poartă, fără echivoc, semnătura liberalilor”, deoarece „în ultimii șapte ani, România a fost condusă de PATRU prim-miniștri ai PNL: Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și, mai nou, Ilie Bolojan. Singura excepție: Marcel Ciolacu, din partea PSD, pentru aproximativ un an și jumătate”, precum și conducerea Ministerului Finanțelor „în majoritatea covârșitoare a timpului, de miniștri PNL: Florin Cîțu, Alexandru Nazare, Dan Vîlceanu, Marcel Boloș. Cu o singură excepție clară: Adrian Câciu, din partea PSD”.

„Trebuie să le reamintim din când în când care este realitatea”

„Probabil că românii au uitat. Sunt prinși în grijile de zi cu zi, în facturi, în prețuri, în nesiguranța economică. Dar tocmai de aceea trebuie să le reamintim din când în când care este realitatea. Să le reamintim despre jafurile uriașe și tunurile din perioada pandemiei, girate de guvernele PNL conduse de Orban și Cîțu. Decizii care au aruncat România într-o spirală a împrumuturilor scumpe, ale căror dobânzi le plătim și acum, zi de zi”.

„Să le reamintim și un alt adevăr pe care unii încearcă să-l ascundă: PNRR-ul a fost conceput în 2021, în perioada în care USR era la guvernare, iar unul dintre principalii artizani a fost Cristian Ghinea, „părintele” PNRR din partea USR”, a adăugat politicianul, susținând că „dacă PSD nu ar fi intrat la guvernare în decembrie 2021, pentru a corecta din aceste derapaje, consecințele ar fi fost mult mai dure. Pensionarii din România ar fi avut astăzi venituri și mai mici, pensie și așa ciopârțită fără niciun fel de logică sau empatie de „miracolul” de la Bihor, Ilie Bolojan”.

Fifor și-a continuat atacul dur asupra liberalilor

„Eu știu că tupeul, aroganța și autosuficiența partidelor de dreapta, în speță a liberalilor, nu pot fi întrecute de nimic. Sunt cei mai buni la făcut zgomot și cei mai slabi la făcut ceva pentru țara asta. Cei mai buni la găsit vinovați în altă parte și cei mai slabi la a-și asuma propriile decizii”.

„Înțelegem acum foarte bine zbaterea lui Ilie Bolojan de a se agăța de scaunul de premier și zbaterea USR de a rămâne în acest guvern. Partidele de pe locul 3 și locul 4 conduc astăzi România și românii trebuie să știe asta”, susținând că eșecurile guvernării actuale sunt puse pe umerii PSD, iar partidul lor „îi încurcă teribil în agenda reală pe care Ilie Bolojan și ai săi o au”, interesul PNL fiind „de a gestiona programul SAFE și miliardele de euro din acest program, ca să nu mai vorbim de PNRR”.

„Toată lumea știe că cei care au adus țara în dezastru au fost, de fiecare dată, cei de dreapta. Iar ori de câte ori PSD a venit la guvernare, a încercat să repare, să corecteze, să apere nivelul de trai al românilor și să readucă echilibrul, acolo unde alții au lăsat haos. Partidul Social Democrat este incomod atunci când vine vorba de lucruri care nu ar trebui să se întâmple niciodată. Dar Partidul Social Democrat nu poate fi părtaș la așa ceva și nu poate gira un premier care are o agendă total diferită de cea a românilor și a intereselor României”, a adăugat Fifor.

„Ne pare rău că vă încurcăm, domnule Bolojan”

„Ne pare rău că vă încurcăm, domnule Bolojan, atunci când punem întrebări despre cum se desfășoară programul SAFE. Ne pare rău că vă încurcăm atunci când cerem sprijin pentru categoriile vulnerabile din această țară. Ne pare rău că vă încurcăm în planul dumneavoastră de a vinde companiile profitabile din România”, a mai transmis politicianul.